Lazio, ricorso respinto: la sfida contro il Torino si giocherà martedì

Il Collegio di garanzia presso il Coni ha dato ragione al club granata: Lazio-Torino si giocherà martedì come programmato.

La Lazio aveva fatto ricorso riguardo alla partita ancora da disputare contro il Torino e rinviata a causa dei giocatori granata positivi al Covid: oggi al Coni si è discusso il ricorso biancoceleste per contestare la causa di forza maggiore invocata dai granata per la mancata disputa dell’incontro del 2 marzo.

Ebbene, non c'è stato nulla da fare per la Lazio. Anche il Collegio di garanzia dello Sport, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, ha respinto il ricorso dei biancocelesti, ribadendo dunque che la sfida tra il club di Lotito e il Torino si dovrà giocare. Si andrà dunque in campo, come previsto, martedì 18 maggio alle ore 20.30.

"Il Collegio di garanzia dello sport, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio S.p.a. contro il Torino F.C. S.p.a. per la riforma della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". Respinge il ricorso principale presentato dalla società S.S. Lazio S.p.a.. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla società Torino F.C. S.p.a.. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 maggio 2021"

Sfida fondamentale per la lotta alla salvezza del Torino, meno per le sorti europee della Lazio, che ormai sembra avviata verso la qualificazione in Europa League, con il sogno Champions League appeso ad un filo.

Torino e Lazio dovranno giocare quindi altre tre partite in questa Serie A, e non solo due come per il resto delle squadre.