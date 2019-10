Lazio-Rennes dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Lazio affronta il Rennes in un match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League: dove seguire il match in tv e streaming.

La torna a concentrarsi sull’ e lo fa sapendo che è già attesa ad un primo bivio. La compagina biancoceleste, dopo essere stata sconfitta per 2-1 dal Cluj nel suo match d’esordio, si appresta ad affrontare il in una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, attualmente ultimi nel Gruppo E, devono evitare quell’ulteriore passo falso che possa rendere in salita la strada che porta all’approdo ai sedicesimi di finale del torneo. La Lazio arriva a questo importante confronto dopo aver ritrovato goal e prestazione in campionato, visto che nell’ultimo turno si è agevolmente imposta per 4-0 sul .

Di fronte troverà un Rennes che sta vivendo un momento non propriamente positivo. Dopo un ottimo avvio di stagione culminato con tre vittorie nelle prime tre uscite di campionato, la squadra allenata da Julien Stephan nelle ultime sei partite disputate ha raggranellato quattro pareggi (compreso quello interno per 1-1 contro il nella prima giornata di Europa League) e due sconfitte.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Lazio-Rennes: dalle ultime sulle formazioni alle informazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

LAZIO-RENNES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: giovedì 3 ottobre 2019

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky e TV8

• Streaming: Sky Go e TV8.it

ORARIO LAZIO-RENNES

Il match che vedrà opposte Lazio e Rennes si disputerà giovedì 3 ottobre allo stadio Olimpico di . Fischio d’inizio programmato alle ore 21:00, a dirigere la sfida sarà l’arbitro ucraino Serhiy Boiko.

Lazio-Rennes, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della , verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Per Lazio-Rennes è inoltre prevista la trasmissione in diretta e in chiaro del match su TV8. La gara sarà quindi visibile sia sul canale 8 del digitale terrestre che sul canale 121 del satellite.

Telecronaca dell’evento affidata a Massimo Marianella con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Lazio-Rennes sarà visibile anche in . Tutti i possessori di abbonamento Sky, potranno seguirla su dispositivi quali pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Sarà inoltre possibile seguire il match dell’Olimpico in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di TV8.

Simone Inzaghi disegnerà la sua Lazio con il consueto 3-5-2. In difesa, davanti a Strakosha, si va verso la conferma del solo Acerbi, con Vavro e Bastos ai suoi fianchi. Rivoltato il centrocampo: dentro Parolo, Cataldi e Berisha per Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Lazzari e Jony presidiano le corsie, davanti c'è Immobile con Caicedo in vantaggio su Correa per affiancarlo.

Julien Stephan dovrebbe schierare il Rennes con un 5-3-2, con Bourigeaud, Grenier e Martin a centrocampo, mentre il nuovo gioiello Raphinha potrebbe agire più avanzato da seconda punta al fianco dell’ex attaccante di , Genoa e M’Baye Niang.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin, Gnagnon, Maouassa; Martin, Grenier, Bourigeuad; Raphinha, Niang. All. Stephan.