Lazio da record: -3 dal primo posto e miglior rendimento dal 1973/74

La Lazio vola e centra l'ottava vittoria consecutiva in campionato: è a tre punti da Juventus e Inter con 36 punti in 16 partite, un record.

La continua a vincere e a sognare. Ottava vittoria consecutiva, come non capitava dall'aprile 2015. Nove anni dopo i biancocelesti inanellano una striscia da record, alzano gli occhi e vedono la vetta distante solo tre punti: 36 contro i 39 di e .

Il bilancio è da record, perché bisogna riavvolgere il nastro e tornare a 46 anni fa per trovare un rendimento simile: stagione 1973/74, quella dello Scudetto, qualcosa di cui forse la Lazio non vuol parlare. Eppure le assonanze sono anche statistiche.

36 punti dopo 16 partite, nel 2019/20 come nel 1973/74 , rapportando i due punti dell'epoca ai tre punti di oggi. La Lazio alla fine conquistò quel titolo davanti alla Juventus, la squadra da battere anche quest'anno.

Di nuovo in rimonta, di nuovo guardando sempre più in alto. Aggrappati all'attacco, quello che ha prodotto nelle ultime 11 partite di almeno due goal. Un altro record storico per una squadra che, anche se non lo ammette, la storia la sta facendo.