Lazio, quest'anno c'è la Champions: il mercato ha rinforzato la rosa?

La squadra di Simone Inzaghi ha aggiunto alcuni giocatori alla rosa di Inzaghi, anche se i tifosi si aspettavano colpi di più blasone.

Dopo l'incredibile cavalcata dello scorso anno, la quest'anno giocherà in . L'ultima volta che la squadra biancoceleste ha giocato nella massima competizione europea era il 2007, quando il terzo posto in campionato e la successiva vittoria nella doppia sfida ai preliminari contro la Dinamo Bucarest portavano la Lazio ai gironi di Champions.

Adesso, dopo 13 anni ed un traguardo sfiorato molte volte, la squadra di Simone Inzaghi giocherà la tanto attesa Champions League. Ai gironi è stata sorteggiata con , e Club Bruges. Un girone nemmeno troppo complicato per una squadra che l'anno scorso è stata anche vicino a vincere lo Scudetto.

Ma proprio nella scorsa stagione, il limite più grande della Lazio è stato quello di una rosa troppo corta. Per tutto l'anno ha giocato soltanto la , potendo recuperare una settimana tra una partita e l'altra. Poi, dopo la sosta per il coronavirus, i biancocelesti sono crollati con il doppio impegno settimanale, che ha portato anche più infortuni del solito.

Ed è per questo che tutti i tifosi in questa sessione di calciomercato hanno "chiesto" tanti acquisti, e anche di spessore, all'accoppiata formata da Claudio Lotito e Igli Tare. I giocatori sono arrivati, questo è innegabile, ma c'è un dubbio riguardo al valore assoluto di questi giocatori.

Una premesse necessaria da fare: stiamo parlando sulla carta, sul momento attuale. La Lazio ci ha abituato spesso a giocatori arrivati a quasi come sconosciuti o comunque senza grande blasone, e poi fioriti sotto la gestione di Simone Inzaghi: Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono soltanto due degli esempi più lampanti.

E quindi scendiamo ad analizzare la sessione di calciomercato della Lazio. Sono arrivati, in ordine decrescente dal più costoso al meno costoso (non teniamo conto del potenziale diritto): Muriqi, Fares, Akpa Akpro, Hoedt, Pepe Reina, Escalante e Andreas Pereira .

L'anno scorso nell'alternanza degli attacchi è sicuramente manca qualcosa a Simone Inzaghi. La quarta punta era Adekanye e Correa è stato anche a lungo infortunato. Immobile e Caicedo in una parte di stagione hanno fatto gli straordinari e, per fortuna dei biancocelesti, il capocannoniere della Serie A è stato quasi sempre a disposizione.

Adesso il pacchetto si arricchisce di un giocatore come Vedat Muriqi: il secondo calciatore più costoso della gestione Lotito, dopo Zarate. In ha segnato a raffica e dovrà scontare un fisiologico ambientamento in Serie A, ma le basi su cui lavorare ci sono tutte.

Sulle fasce, vista la lunga assenza di Lulic, toccherà a Fares replicare quanto di buono fatto da Lazzari (a destra) nella scorsa stagione. In mezzo al campo Escalante e Akpa Akpro diventano pedine di ricambio per far rifiatare ogni tanto Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, sepper con caratteristiche diverse.

Andrea Pereira, prelevato dal In prestito con diritto di riscatto, dovrebbe essere il sostituto di Luis Alberto, anche se potrebbe pure giocare come seconda punta a supporto di Immobile.

In difesa l'insostituibile resta Acerbi, mentre per un po' più di rotazione c'è adesso Hoedt, che conosce già a perfezione l'ambiente. In questo avvio di stagione, però, tra Luiz Felipe, Radu e Bastos, ci sono stati troppo infortuni, e questo può rappresentare un problema.

Come appare lampante, a livello di lunghezza di rosa, qualcosa in più dell'anno scorso c'è e si vede. I dubbi riguardano il livello di questi nuovi giocatori: saranno da subito pronti per il calcio di Simone Inzaghi e per una competizione come la Champions League?