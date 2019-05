Lazio qualificata ai gironi di Europa League: la sesta in Serie A farà i preliminari

La Lazio, vincendo la Coppa Italia, si è guadagnata un pass per la fase a gironi dell’Europa League. La sesta classificata in A andrà ai preliminari.

E’ stata la ad imporsi nell’edizione 2018/19 della Coppa . La compagine biancoceleste, imponendosi per 2-0 sull’ nella finalissima dell’Olimpico grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Correa, mette per la settima volta nella sua storia il trofeo in bacheca.

Un successo, quello dei ragazzi di Inzaghi, che ovviamente dà un senso diverso alla stagione dei capitolini, ma che ha ripercussioni anche sul campionato e soprattutto sulla corsa che porta dritta ad una qualificazione europea.

Vincendo la infatti, la Lazio si è regalata l’automatica qualificazione all’. Un risultato quindi quanto mai importante per Immobile e compagni che, visto l’attutale ottavo posto in campionato, a 180’ dalla fine del torneo erano lontani dalla conquista del pass (quattro le lunghezze di svantaggio da e con sei punti a disposizione).

La Lazio, non solo nella prossima stagione ripartirà quindi da quella che è la seconda competizione continentale per club per importanza, ma lo farà anche accedendo direttamente dalla fase a gironi e saltando dunque a piè pari l’ostacolo dei preliminari.

Finendo così il campionato, ai gironi con i biancocelesti approderebbe anche la quinta classificata (attualmente Milan quinto e Roma sesta sono appaiate a quota 62 ), mentre la sesta dovrebbe accontentarsi dei preliminari da disputare in piena estate (il secondo turno preliminare inizierà il 25 luglio).

Stando così la situazione, in Europa non ci sarà posto per la settima rappresentante italiana. Il (a -2 da Milan e Roma), che avrebbe compiuto un importante balzo verso preliminari in caso di successo dell'Atalanta quarta in classifica, sarebbe attualmente escluso dalla prossima Europa League.