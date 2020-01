La Lazio punta forte su Giroud: c'è già l'intesa con il Chelsea

Non c'è solo l'Inter su Olivier Giroud: la Lazio è entrata prepotentemente in corsa. Ma prima il Chelsea vuole provare a chiudere per Mertens.

Olivier Giroud in . Ma, incredibile ma vero, non all' . Questo è lo scenario che potrebbe dipingersi nelle ultimissime ore di mercato. Perché anche la è entrata prepotentemente in corsa sul centravanti del .

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A riferirlo è 'Sky Sport', secondo cui, addirittura, il club biancoceleste ha già trovato un'intesa con quello inglese. Affiancandosi di fatto all'Inter, che non ha ancora affondato il colpo per Giroud nonostante il corposo tentativo delle ultime settimane e la necessità di Conte di avere in rosa un vice-Lukaku.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Il trasferimento di Giroud a , sponda Lazio, dipende soprattutto da un'altra operazione: quella che potrebbe portare Dries Mertens, un altro che come il francese andrà in scadenza al termine della stagione, a lasciare il per approdare alla corte di Lampard.

Un incastro chiaro e definito: il Chelsea ha accettato da tempo di lasciar partire Giroud, ma prima vuole cautelarsi prendendo un altro attaccante. E dunque, nel caso Mertens arrivi a Londra, il via libera per Giroud sarebbe pressoché automatico.

Per quanto riguarda l'Inter, invece, il pressing su Giroud si è pesantemente raffreddato. L'ex , insomma, non dovrebbe più approdare a Milano nonostante il suo trasferimento fosse considerato praticamente certo. Adesso, al contrario, attenzione alla Lazio.