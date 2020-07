Lazio protagonista: Luis Alberto MVP di febbraio in Serie A

Luis Alberto verrà premiato prima di Lazio-Milan come MVP del mese di febbraio in Serie A: tecnica, passaggi e dribbling.

La continua l'inseguimento alla e intanto si gode un altro riconoscimento: Luis Alberto infatti verrà premiato come MPV del mese di febbraio prima della gara contro il .

La consegna del trofeo non era stata effettuata a marzo a causa dell'emergenza sanitaria che aveva bloccato il campionato.

La classifica è stata redatta secondo le rivelazioni di Stats Perform, considerando anche i dati dei quattro recuperi della 6ª Giornata di Ritorno disputati nel mese di giugno.

Luis Alberto ha brillato per efficienza tecnica (96%) e fisica (92%). Inoltre ha fatto registrare una percentuale di riuscita del 60% nei passaggi di altissima difficolta e ha puntato spesso l'avversario, saltandolo nel 55% dei casi. Lo spagnolo però fa il suo anche in fase difensiva come indica un indice di pressing pari al 91%.

L'amministratore delegato della Lega , Luigi De Siervo, ha spiegato i motivi del premio esaltando il giocatore della Lazio.