Lazio pronta a chiudere per Vecino: trattativa in dirittura d'arrivo

Accelerata dei biancocelesti nei confronti dell'ex centrocampista dell'Inter: sensibile avvicinamento tra le parti e fumata bianca ormai ad un passo.

Il futuro di Matias Vecino sarà con ogni probabilità nuovamente legato al palcoscenico della Serie A.

L'ormai ex centrocampista dell'Inter, attualmente svincolato dopo cinque stagioni spese con la maglia nerazzurra, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Il club capitolino, infatti, ha mosso passi concreti in direzione del calciatore uruguaiano, individuato come rinforzo ideale per il pacchetto mediano in dotazione a Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', le parti si sono avvicinate in maniera molto sensibile e la chiusura dell'affare sembra ormai imminente.

Da giocatore dell'Inter, Vecino ha regalato un grosso dispiacere a quella che sarà la sua prossima squadra: il 20 maggio 2018, nel corso dello 'spareggio' per il quarto posto finale tra Lazio e Inter, è stato proprio lui a griffare la rete del definitivo 2-3 che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di ritrovare la Champions League dopo sei stagioni d'astinenza.

Un goal buono per completare la rimonta nerazzurra dopo l'illusorio 2-1 laziale griffato da Felipe Anderson, poi seguito dalle reti di Icardi e, appunto, dal blitz di Vecino. Costato la vetrina della Coppa dei Campioni alla squadra capitolina.