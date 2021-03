Lazio in ansia: problema alla caviglia per Luis Alberto, lascia l'allenamento

Luis Alberto ha abbandonato l'allenamento della Lazio dopo un duro contrasto con Armini. Per lo spagnolo problemi alla caviglia.

Lazio in ansia per le condizioni di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo infatti ha lasciato il campo durante l'ultimo allenamento molto dolorante.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' tutto sarebbe nato da un duro contrasto di gioco col compagno Armini. La caviglia di Luis Alberto si sarebbe girata, costringendo lo spagnolo a interrompere la seduta.

Le condizioni di Luis Alberto in vista dei prossimi impegni della Lazio andranno ovviamente valutate in queste ore, Simone Inzaghi si augura che il problema riportato dal Mago non sia grave.

Perdere lo spagnolo proprio nel momento decisivo della stagione sarebbe un duro colpo per i biancocelesti, impegnati nella volata Champions insieme a Milan, Juventus, Roma, Napoli e Atalanta.