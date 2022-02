Lazio-Porto dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-PORTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Porto

• Data: Giovedì 24 febbraio 2022

• Orario: 18.45

• Canale TV: Sky Sport (254 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (213 del satellitare)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Lazio-Porto, secondo atto. Dopo il 2-1 in rimonta in favore dei portoghesi allenati di Sergio Conceiçao, le due formazione si affrontano all'Olimpico nella gara di ritorno dello spareggio di Europa League: in palio c'è un posto negli ottavi di finale.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora

All'andata non è bastato il goal di tacco di Zaccagni ai biancocelesti. Dopo il vantaggio, il blackout della formazione capitolina ha favorito la rimonta del Porto, che grazie a una doppietta dell'attaccante spagnolo Toni Martinez ha ribaltato il risultato.

La Lazio ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto nel Gruppo E di Europa League, alle spalle del Galatasaray e davanti a Olympique Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Il Porto, invece, è arrivato terzo nel Gruppo B di Champions League dietro a Liverpool e Atletico Madrid e davanti al Milan di Pioli.

Lazio e Porto si sono affrontate nelle coppe europee in un'altra occasione. Nella stagione 2002/03, i portoghesi allenati da José Mourinho si imposero all'Estadio do Dragao col risultato di 4-1 sui biancocelesti di Roberto Mancini. Al ritorno, all'Olimpico lo 0-0 regalò la finale ai lusitani.

Tutto su Lazio-Porto: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-PORTO

La partita di Europa League tra Lazio e Porto è in programma giovedì 24 febbraio 2022 allo 'Stadio Olimpico' di Roma: calcio d'inizio del match fissato per le ore 18:45.

DOVE VEDERE LAZIO-PORTO IN TV

Lazio-Porto sarà visibile in diretta tv su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252 del satellite).

LAZIO-PORTO IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Europa League tra la Lazio e il Porto verrà trasmessa in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Lazio-Porto, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTI LAZIO-PORTO

La telecronaca di Lazio-Porto su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky Sport, invece, saranno Dario Massara e Fernando Orsi a raccontare la gara.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Lazio-Porto in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PORTO

In casa Lazio, anche Zaccagni si aggiunge alla lunga lista di indisponibili. L'ex Verona ha rimediato un'ammonizione nella gara d'andata che lo costringerà a saltare la sfida dell'Olimpico. In dubbio Pedro, infortunato nella sfida di Udine, mentre Sarri spera di recuperare Immobile. Dopo la squalifica in campionato, tornano a disposizione Leiva e Luis Alberto. Ancora out Acerbi e Lazzari.

L'articolo prosegue qui sotto

Conceicao è intenzionato a schierare la stessa formazione dell'andata. Vitinha si gioca il posto con Grujic, mentre in avanti Fabio Vieira e Pepé agiranno al fianco di Toni Martinez, protagonista assoluto dell'andata con la doppietta decisiva.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Cabral, Felipe Anderson. All. Sarri

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè. All. Conceição.