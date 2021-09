Ostacolo Lazio superato, Pioli: "Abbiamo vinto meritatamente"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta la vittoria ottenuta contro la Lazio: “Abbiamo messo in campo più qualità di loro”.

Terza partita e terza vittoria consecutiva per il Milan in campionato. La compagine rossonera, dopo aver superato gli ostacoli Sampdoria e Cagliari, regola la Lazio 2-0 in quello che è stato uno dei big match del terzo turno di Serie A.

Una prestazione importante quella dei meneghini che hanno di fatto comandato la contesa senza mai patire le iniziative dei biancocelesti.

Stefano Pioli, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“C’era da dimostrare che il Milan sa giocare bene e che deve essere convinto delle proprie potenzialità. Questa sono partite nelle quali il livello è molto alto e noi abbiamo messo in campo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente”.

Tra i migliori in campo non si può non menzionare Rafael Leao.

“Parliamo di uno dei punti di forza del Milan. Ha solo ventidue anni ed è al terzo campionato di Serie A. Deve essere più efficace in fase di conclusione, ma è bello allenare elementi come lui e Rebic che hanno caratteristiche differenti, ma spirito di sacrificio e capacità di sapersi adattare”.

Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato con un goal il ritorno in campo.

“Non giovava da quattro mesi ed è stato contentissimo di rientrare. Ha messo nelle gambe minuti che lo faranno stare bene nelle prossime partite. Lui non invecchia ed ha il fuoco dentro. Compete per vincere e si allena sempre al massimo. Se sei così non senti gli anni che passano”.

Il Milan sta crescendo in tutti i sensi.

“Quando vedi i giocatori più esperti allenarsi come si allenano, tutti imparano a fare lo stesso. Parliamo di persone che hanno vinto tanto e elementi di spessore come Kjaer, Giroud e Ibra ci aiutano tanto. Oggi mancavano Giroud e Messias che per caratteristiche ci serviranno molto. Dobbiamo continuare così e affrontare con coraggio el difficoltà”.

Il Milan può puntare in alto.