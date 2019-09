Lazio-Parma, Inzaghi e lo scontro con Immobile: "Non stava benissimo, capirà"

Simone Inzaghi al termine di Lazio-Parma ha spiegato lo scontro con Immobile per il cambio: "Nell'intervallo non stava benissimo, reazione plateale".

La ha ritrovato la serenità grazie al successo per 2-0 contro il , dopo la doppia sconfitta contro e Parma. Meno sereno è stato Ciro Immobile, protagonista di un diverbio con Simone Inzaghi al momento della sostituzione.

Al termine della partita, Simone Inzaghi a 'Sky Sport' è tornato sull'episodio che ha visto protagonista Immobile, letteralmente infuriato col tecnico al momento del cambio.

"A fine primo tempo non stava benissimo, l'ho lasciato fermentare un po' in panchina. E' stata una reazione plateale. Quando si rivedrà, capirà".

Inzaghi ha spiegato il nervosismo di Immobile anche con gli ultimi risultati della Lazio, reduce prima di stasera da due sconfitte consecutive contro SPAL e Cluj.

"E' stato uno di quelli che ha sofferto di più. Non sono stati giorni facili, siamo tornati solo venerdì mattina dalla Romania. Ma tra noi c'è un ottimo rapporto".

Immobile peraltro non era stato neppure convocato per la trasferta di ma evidentemente, in vista del turno infrasettimanale che vedrà la Lazio impegnata contro la capolista , Inzaghi ha preferito risparmiargli l'ultima mezz'ora. Il caso, insomma, è già rientrato.