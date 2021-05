Lazio-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio ospita il Parma alla 36ª giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Parma

Lazio-Parma Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (253 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La 36ª giornata di Serie A propone tra le tante sfide anche Lazio-Parma, con i biancocelesti in corsa per la zona Champions League e i gialloblù già retrocessi da due giornate.

La formazione allenata da Simone Inzaghi ha grande voglia di riscatto, dopo il 2-0 rimediato in casa della Fiorentina. Un k.o. che ha ridotto di molto le chances della Lazio di entrare nell'Europa che conta.



Ha molto meno da giocarsi invece il Parma, che con il k.o. per 2-5 rimediato in casa dall'Atalanta è arrivato a sei sconfitte consecutive. Il modo peggiore per salutare la Serie A.

Le due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione e, in entrambi i casi, ha vinto la Lazio. Nel girone d'andata è arrivata una vittoria per 2-0, mentre agli ottavi di finale di Coppa Italia i biancocelesti hanno prevalso per 2-1.

In questo articolo troverete le informazioni più importanti per quanto riguarda Lazio-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni scelte dai due tecnici fino a consigli utili su come godersi la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-PARMA

La sfida che vedrà opposte la Lazio e il Parma verrà giocata allo stadio Olimpico, alle ore 20.45. Un incontro che andrà in scena mercoledì 12 maggio 2021.

Coloro che vogliono godersi il match tra la Lazio di Inzaghi e il Parma di D'Aversa devono avere l'abbonamento a Sky, emittente che trasmetterà in esclusiva l'evento. Nello specifico, dovranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

La diretta televisiva non è l'unico modo per assistere a Lazio-Parma. Esiste anche la possibilità di guardare il match in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita per i possessori di Sky con cui vedere qualsiasi evento proposto dall'emittente su pc, smartphone e tablet. Sky offre anche il servizio on demand denominato NOW, che propone tramite pacchetti diversificati il meglio dell'emittente satellitare tra cui sfide come appunto Lazio-Parma.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal dà la possibilità di seguire il match, grazie alla consueta diretta testuale. Un racconto dettagliato, che parte con l'annuncio delle formazioni ufficiali e termina con il fischio finale della gara facendovi quindi vivere ogni emozione di Lazio-Parma.

Emergenza totale per Inzaghi e soprattutto in mediana, con Lucas Leiva e Pereira squalificati mentre Milinkovic-Savic è out per infortunio. Possibile l'impiego di Cataldi e Akpa Akpro, con Luis Alberto come unico superstite della mediana titolare e Lazzari e Lulic nel ruolo di esterni. Marusic, Acerbi e Radu comporranno la retroguardia davanti a Reina, mentre in avanti spazio alla solita coppia goal Immobile-Correa.

Un finale di campionato con ben poco da dire per il Parma, in cui D'Aversa dovra essere bravo a schierare i giocatori con più motivazione per chiudere con dignità la stagione. Il suo 4-3-3 dovrebbe presentare Sepe tra i pali, Busi e Gagliolo nel ruolo di terzini e il tandem Osorio-Bruno Alves al centro della difesa. Sohm dirige un centrocampo completato da Grassi e Kurtic, mentre il tridente offensivo è composto da Kucka, Pellé e Gervinho.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho.