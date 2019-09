Lazio-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita il Parma nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 4ª giornata di si chiude con il posticipo domenicale serale che mette di fronte la di Simone Inzaghi e il di Roberto D'Aversa. I capitolini, desiderosi di riscattare il k.o. infrasettimanale contro il Cluj in , seguito a quello in campionato contro la , hanno 4 punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

I ducali, dal canto loro, vogliono riscattare il k.o. casalingo contro il nell'ultima giornata e hanno collezionato 3 punti nelle prime 3 giornate, frutto di una vittoria e 2 sconfitte. Nei 25 confronti disputati finora in Serie A in casa della Lazio, quest'ultima conduce con 15 vittorie, 7 pareggi e 3 successi dei ducali.

La squadra capitolina in particolare ha vinto tutti gli ultimi 6 incontri interni giocati in Serie A con il Parma, ma non coglie la vittoria in casa da 4 partite. Se il Parma dovesse riuscire a conquistare i 3 punti eguaglierebbe quanto fatto nella stagione 1997/1998, unica occasione in cui riuscì a vincere le prime 2 gare fuori casa della stagione.

Il bomber biancoceleste Ciro Immobile è il capocannoniere della squadra con 3 reti, mentre i 4 goal segnati finora dalla squadra di D'Aversa portano tutti la firma di giocatori diversi: Gervinho, Inglese, Barillà e Gagliolo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-PARMA

Il posticipo Lazio-Parma si giocherà la sera di domenica 22 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Rosario Abisso della sezione di , sarà il 51° fra le due formazioni in Serie A.

Lazio-Parma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Al termine del match sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club' condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire il posticipo della 4ª giornata di Serie A Lazio-Parma anche in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale, mentre nel secondo bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e selezionare l'evento. C'è infine anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Leggero turnover per Simone Inzaghi dopo le fatiche europee. Davanti tornerà la coppia composta da Correa e Immobile, con Caicedo che partirà dalla panchina. A centrocampo rischiano di star fuori Lazzari e Leiva, con Marusic e uno fra Parolo e Cataldi pronti eventualmente a subentrare. In difesa è recuperato Luiz Felipe, ma potrebbe essere tenuto precauzionalmente in panchina in favore di Patric o Vavro.

Nell'undici gialloblù non dovrebbero esserci novità rispetto alla sfida casalinga persa con il Cagliari. Davanti lo svedese Kulusevski sarà confermato nel tridente con Inglese e Gervinho. A centrocampo Brugman sarà il playmaker, con Hernani e Barillà mezzali. Torna fra i convocati Scozzarella, che ha superato i suoi problemi fisici. Ancora out, pur sulla via del recupero, sia Kucka, sia Grassi. In difesa l'unico dubbio è fra Gagliolo (in vantaggio) e Giuseppe Pezzella sulla sinistra, mentre a destra giocherà Darmian e in mezzo la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. Fra i pali ci sarà sempre Sepe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.