Lazio-Parma dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 gennaio 2021

21 gennaio 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

La Lazio di Simone Inzaghi sfida in casa il Parma di Roberto D'Aversa negli ottavi di finale di Coppa . La vincente del confronto sfiderà l' , che ha superato 3-1 il , nei quarti di finale.

Nei 3 precedenti in fra le due formazioni, i capitoli conducono con 2 vittorie e un pareggio in 3 partite. L'Aquila, in particolare, ha vinto entrambi i due precedenti casalinghi nel torneo, con i successi del 2004 ai quarti e del 2014 agli ottavi di finale.

Il Parma ha vinto tuttavia 4 delle ultime 5 partite di Coppa Italia (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare nelle competizione (2 partite pareggiate e 5 perse).

Yann Karamoh (attualmente infortunato) e Juan Brunetta sono i due migliori realizzatori dei ducali in Coppa Italia con 2 goal, mentre i biancocelesti entrano in campo ora nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-PARMA

Lazio-Parma si disputerà la sera di giovedì 21 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, è in programma alle ore 21.15. Sarà il 4° confronto in Coppa Italia fra le due formazioni.

La partita Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai 2 (canale 2 e 502 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Luigi Zamponi, con il commento tecnico affidato ad Andrea Agostinelli.

La sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Lazio-Parma, potrà essere seguita anche in diretta in modo gratuito mediante Rai Play, il portale della tv pubblica, sia sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

vi permetterà di seguire la garaanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Simone Inzaghi, dopo il derby vinto contro la Roma in campionato, potrebbe far rifiatare diversi titolari e dare spazio a quei giocatori che finora hanno trovato meno spazio. Davanti partirà titolare dal 1' Muriqi, che rileverà Immobile e agirà in coppia con Andreas Pereira. Sulle fasce torna a disposizione a sinistra Fares, con Marusic dirottato a destra e turno di riposo per Lazzari. A centrocampo Lucas Leiva è squalfiicato: Escalante in cabina di regia, Akpa Akpro e Milinkovic-Savic mezzali. Luis Alberto, operato di appendicite, non ci sarà . Davanti a Strakosha, che potrebbe avvicendare Reina tra i pali, Parolo, Hoedt e Acerbi formeranno la difesa a tre. Di nuovo fermo Luiz Felipe per l'edema alla caviglia.

D'Aversa non recuperaaGagliolo per la gara dell'Olimpico. Sempre ai box, invece, i vari Balogh, Bruno Alves, Karamoh, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio e Valenti ancora ad affollare l'infermeria dei ducali. Non convocati i titolari, dentro tantissimi giovani: in porta Colmbi, Busi e Dierckx in difesa, Brunetta e Adorante in attacco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, A. Pereira.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Bane, Dierckx, Ricci; Kurtic, Hernani, Sohm; Sprocati, Adorante, Brunetta.