Lazio-Parma 2-0: Immobile e Marusic, i biancocelesti tornano a vincere

La Lazio torna alla vittoria dopo le deludenti sconfitte contro SPAL e Cluj: Immobile (nervoso con Inzaghi) e Marusic stendono il Parma.

Non è stata una settimana facile in casa , tra sconfitte e scelte che hanno creato polemiche. Ci voleva soltanto una cosa per dimenticare e mettersi tutto alla spalle, una vittoria. Puntualmente arrivata nel posticipo contro il . 2-0 per tornare a respirare, salire a 7 punti. E soprattutto ripartire.

Il turnover torna in soffitta dopo le critiche europee e le scelte con la che hanno fatto discutere. Riposa solo Lazzari, rientrano Milinkovic e Ciro Immobile. E si sente: l'attaccante biancoceleste buca Sepe dopo 8 minuti sul filtrante di Luis Alberto.

La partita si stappa presto e rimane in equilibrio. Il Parma contrappone la sua organizzazione difensiva, chiudendo ogni spazio alle incursioni soprattutto di un Correa pimpante, capace di arrivare spesso in area ma senza mai creare nitide palle-goal. I campanelli d'allarme per la difesa di Inzaghi sono meno, anche se ci vuole un super Strakosha per negare il pari a Inglese a metà primo tempo.

Sepe risponde a inizio ripresa negando la doppietta a Immobile, poi lo salva il palo sul corner di Luis Alberto diretto verso la porta. Non c'è legno che tenga su Marusic, che incrocia in area piccola per raddoppiare e rasserenare l'ambiente, dopo le ultime due rimonte subite dal minimo vantaggio.

Cerca la serenità anche Immobile, sostituito all'ora di gioco e inferocito con Inzaghi: i due vanno anche faccia a faccia. Per la Lazio però non è la serata dei litigi, ma della vittoria ritrovata. 7 i punti per i biancocelesti, i crociati rimangono a 3.

IL TABELLINO

LAZIO-PARMA 2-0

MARCATORI: 8' Immobile, 67' Marusic

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu 6; Marusic 7, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (74' Parolo 6.5), L. Alberto 7, Lulic 6 (85' Jony s.v.); Correa 6.5, Immobile 7 (63' Caicedo 6.5). All. S. Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, B. Alves 5, Pezzella 4.5; Brugman 5 (79' Sprocati s.v.), Hernani 5.5, Barillà 5.5; Kulusevski 6, Inglese 5.5 (85' Cornelius s.v.), Gervinho 5 (75' Karamoh 5.5). All. D'Aversa.

ARBITRO: Rosario Abisso.

AMMONITI: Leiva (L), Barillà, Kulusevski, Iacoponi (P).

ESPULSI: nessuno.