Lazio-Padova dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio affronta il Padova ad Auronzo di Cadore. Tutto sul match: da dove seguirlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

LAZIO-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Padova

Lazio-Padova Data: 27 luglio 2021

27 luglio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sportitalia, Lazio Style Channel

Sportitalia, Lazio Style Channel Streaming: Sportitalia.com

Quarta uscita estiva per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. La compagine capitolina, dopo essersi imposta contro Top 11 Cadore (10-0), Fiori Barp Sospirolo (11-0) e Triestina (5-2), continua la sua marcia di avvicinamento alla prossima stagione affrontando il Padova.

Per i biancocelesti si tratta di un test match di buon spessore, visto che la compagine biancoscudata milita nel campionato di Serie C e nella scorsa stagione è andata ad un passo da quella promozione in B sfumata solo in finale di playoff contro l’Alessandria.

Quella contro il Padova sarà di fatto l’amichevole che chiuderà il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-PADOVA

L’amichevole che vedrà opposte Lazio e Padova si disputerà martedì 27 luglio 2021 ad Auronzo di Cadore, ovvero la sede del ritiro della compagine biancoceleste. Il calcio d’inizio della gara, che era stato inizialmente programmato alle 18.30 è stato poi spostato alle 18.00.

Lazio-Padova verrà trasmesso in diretta da Sportitalia, con canali di riferimento 60 e 560 del digitale terrestre.

La gara sarà inoltre proposta anche da Lazio Style Channel, canale numero 233 di Sky.

Sarà possibile seguire Lazio-Padova anche in diretta streaming, sempre attraverso Sportitalia. Sarà quindi sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa usufruire dell’apposita app compatibile con dispositivi iOS e Android. Ulteriori opzioni sono rappresentate da Google Chromecast e Amazon FireStick.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Moro.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andjelkovic, Pelagatti, Baraye; Hraiech, Della Latta, Ronaldo; Chiricò, Biasci, Jelenic.