Lazio, ore di attesa: i tamponi di Avellino saranno riprocessati martedì

La Procura di Avellino ha disposto che i tamponi effettuati prima della gara con la Juventus vengano processati una seconda volta.

Nuovo capitolo del caos tamponi in casa . I test effettuati dai calciatori biancocelesti prima della sfida contro la , che avevano causato grosse polemiche prima della gara poi pareggiata contro i bianconeri, saranno infatti riprocessati.

All'Ospedale Moscati di Avellino dunque si tornerà sui test della scorsa settimana, come disposto dalla procura cittadina: martedì questi veranno dunque riprocessati, così da capire la correttezza delle procedure eseguite dalla Futura Diagnostica, il laboratorio di riferimento della Lazio.

Intanto in mattinata non si è presentato alla convocazione dellla Procura Federale il medico della Lazio, Ivo Pulcini: come evidenzia la Gazzetta dello Sport, un no causato da problemi di salute. Bisognerà dunque attendere per conoscere la posizione di uno dei diretti interessati della questione tamponi.

Come noto, Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, rispettivamente bomber, interno titolare e portiere della Lazio, non hanno partecipato alla sfida contro la Juventus. Con la in pausa, la FIGC potrebbe ora avere il tempo di aggiornare il proprio protocollo sanitario e istituire un laboratorio unico che esamini i tamponi di tutte le squadre di Serie A.