Lazio, ora è ufficiale: Correa rinnova fino al 2024

C'è l'annuncio della Lazio: i biancocelesti prolungano l'accordo con Joaquin Correa fino al 30 giugno 2024.

La di Simone Inzaghi prova a consolidarsi in campo e anche fuori, confermando i punti fermi della squadra. Dopo Caicedo, anche Joaquin Correa ha rinnovato il contratto con i biancocelesti.

L'argentino arrivato nell'estate 2018 dal ha prolungato di un anno l'accordo con i biancocelesti. Andava in scadenza precedentemente il 30 giugno 2023. Il club ha dato l'annuncio con un comunicato sul proprio sito.

"La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di prestazioni sportive del calciatore Joaquín Carlos Correa sino al 30/06/2024".

8 presenze e 1 goal in questa stagione per il 'Tucu' Correa, che si sta confermando perno per la Lazio dopo i 9 goal in 44 presenze della scorsa stagione. Un bottino che il classe 1994 vuole incrementare.