Lazio-Novara: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ospita il Novara negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Novara di William Viali negli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti fanno ora il loro ingresso nel torneo, mentre i piemontesi, che militano nel Girone A di Serie C, hanno eliminato il Perugia nel 2° turno, il Brescia nel 3° turno e il Pisa nel 4° turno.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Sarà il 3° confronto fra le due squadre nella storia della Coppa Italia: nei due precedenti, entrambi relativi alla fase a gironi del torneo quando quest'ultimo aveva una formula diversa, hanno sempre vinto i capitolini.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-NOVARA

Lazio-Novara si giocherà sabato 12 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-NOVARA IN TV E STREAMING

La partita Lazio-Novara sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai sul canale Rai 2. La gara sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NOVARA

Probabile turnover per Simone Inzaghi, che dovrebbe dare spazio a qualche seconda linea. Fra i pali dovrebbe giocare Proto, mentre in difesa il tecnico piacentino potrebbe concedere un po' di riposo allo stakanovista Acerbi: dentro dal 1' Luiz Felipe e Wallace. A metà campo riposo anche per Lucas Leiva: in regia ci sarà Badelj con Cataldi e Milinkovic-Savic mezzali e Marusic (squalificato 2 turni in campionato) e Lulic sulle fasce. In attacco sulla trequarti Correa agirà a supporto del centravanti, che per l'occasione sarà Caicedo.

Viali dovrebbe schierare i piemontesi con il 4-3-1-2. Davanti al portiere Benedettini, i terzini saranno Cinaglia e Visconti, con la coppia centrale composta da Tartaglia e Bove. A centrocampo ballottaggio fra Sciaudone e Chiosa per il ruolo di mezzala destra, con il brasiliano Ronaldo in regia e Nardi mezzala sinistra. Davanti spazio a Schiavi sulla trequarti dietro le due punte Eusepi e Cacia.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo.

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Tartaglia, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Eusepi, Cacia.