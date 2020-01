Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Caicedo e Ospina titolari

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: Ospina al posto di Meret, Di Lorenzo ancora centrale di difesa, Fabian confermato. Caicedo con Immobile.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Una lanciatissima al vertice, cerca la decima vittoria consecutiva della sua incredibile striscia ospitando un in crisi nera e lontano dalla zona Europa.

Gattuso non cambia, eccezion fatta per la porta dove l'acciaccato Meret lascia spazio a Ospina. Di Lorenzo confermato centrale di difesa con Hysaj terzino destro, fiducia a Fabian Ruiz in regia, tridente Callejon-Milik-Insigne.

Inzaghi affianca Caicedo ad Immobile visti i problemi fisici di Correa, centrocampo di qualità con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali, sugli esterni Lazzari e Lulic. In retroguardia c'è Luiz Felipe.