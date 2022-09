Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Napoli si affrontano per la quinta giornata di Serie A: tutte le info su formazioni, diretta tv e streaming della partita.

LAZIO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Napoli

Lazio-Napoli Data: 3 settembre 2022

3 settembre 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Nell'anticipo serale della quinta giornata di Serie A la Lazio ospita il Napoli all'Olimpico. Una partita che non può essere come le altre per Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste ma che sulla panchina degli azzurri ha sfiorato uno Scudetto.

Entrambe le squadre sono reduci da due risultati deludenti, ovvero due pareggi: la Lazio in trasferta sul campo della Sampdoria e il Napoli in casa contro il Lecce.

Attualmente quindi Lazio e Napoli sono appaiate in classifica a quota 8 punti insieme a Juventus e Milan, a - 1 dall'Inter e -2 dalla Roma.

Nella scorsa stagione il Napoli ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati in campionato contro la Lazio: 4-0 al 'Maradona' e 2-1 all'Olimpico di Roma.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su Lazio-Napoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-NAPOLI

Lazio-Napoli, gara valida per la quinta giornata di Serie A, si disputerà sabato 3 settembre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-NAPOLI IN TV

DAZN trasmetterà come sempre Lazio-Napoli tramite l'applicazione scaricabile su smart tv e su console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile anche su vari dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match verrà trasmesso anche in diretta e in co-esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Sky non ha ancora comunicato i nomi dei telecronisti.

LAZIO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su dispositivi portatili come tablet e smartphone, mentre da browser basterà collegarsi al sito e accedere inserendo le credenziali fornite durante la registrazione: dal catalogo dovrete poi selezionare l'evento desiderato per avviarne la diretta.

I clienti Sky potranno vedere Lazio-Napoli in diretta streaming tramite Sky Go. La terza possibilità per guardare la partita in streaming è rappresentata da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky.

Goal vi consentirà di seguire le azioni salienti di Lazio-Napoli attraverso una dettagliata diretta testuale sul sito per non perdervi nulla del match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-NAPOLI

Sarri dovrebbe confermare in blocco la formazione di Genova con Luis Alberto titolare a centrocampo insieme a Cataldi e Milinkovic-Savic, Patric in mezzo alla difesa accanto a Romagnoli. Lazzari e Marusic saranno i due terzini. Davanti il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Solo il brasiliano è in dubbio.

Spalletti torna a schierare la migliore formazione possibile con Rrahmani al centro della difesa, Mario Rui terzino sinistro e Lobotka in mezzo al campo. Dietro l'intoccabile Osimhen giocheranno Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen.