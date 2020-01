Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida il Napoli nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa il di Gennaro Gattuso nell'anticipo della 19ª giornata di . I capitolini sono terzi in classifica a quota 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e devono recuperare la partita contro il , mentre i partenopei, protagonisti di una prima parte di stagione deludente, si trovano all'8°posto a pari merito con il quota 24 punti, con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Le due squadre attraversano momenti diametralmente opposti: i biancocelesti hanno collezionato 9 vittorie consecutive in campionato, i partenopei invece sono reduci da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, fra cui quella dell'ultimo turno contro l' .

I 63 precedenti fra le due formazioni in Serie A sorridono alla Lazio, che ha vinto 26 partite, ne ha pareggiate 19 e ne ha perse 18. Il periodo più recente, tuttavia, è stato molto favorevole ai campani, visto che l'Aquila ha perso tutte le ultime 6 partite interne contro gli azzurri.

L'ultima volta che i capitolini hanno strappato i 3 punti ai campani è stato il 7 aprile 2012, quando la squadra di Reja si impose 3-1 con i goal di Candreva, Mauri e Ledesma. Quella biancoceleste è la formazione della Serie A che ha ottenuto più punti con goal segnati oltre il 90', ben 8.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e della Serie A con 19 goal realizzati, Arkadiusz Milik è invece il giocatore più prolifico del Napoli con 7 reti segnate. Il polacco è l'unico dei top 5 campionati europei ad esserci riuscito con meno di 10 presenze complessive nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO LAZIO-NAPOLI

Lazio-Napoli si disputerà il pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 127° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva in tv il big match Lazio-Napoli sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

Tifosi e appassionati avranno anche la possibilità di seguire Lazio-Napoli in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Simone Inzaghi ritrova due pedine fondamentali in mezzo al campo come Lucas Leiva in regia e Luis Alberto, che sarà impiegato da mezzala sinista. A completare il reparto Milinkovic-Savic, che agirà da mezzala destra, e i due esterni Lazzari e Lulic. Quest'ultimo ha recuperato dai problemi alla caviglia e sarà regolarmente utilizzato dal 1'. In attacco Correa costretto alla panchina per un problema al polpaccio: al suo posto giocherà Caicedo in coppia con il bomber Immobile. In difesa, davanti al portiere Strakosha, il solito terzetto composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Non ci sarà per squalifica Parolo, resta a casa anche l'infortunato Marusic.

Continua l'emergenza difensiva per Gattuso, che anche per il confronto con la Lazio non potrà disporre dei vari Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Malcuit, tutti infortunati. In più mancherà anche Meret, fermatosi per una contusione all'anca: tra i pali ci sarà Ospina. Al centro Manolas sarà affiancato ancora da Di Lorenzo, mentre Hysaj e Mario Rui agiranno da esterni bassi. In mediana Fabian Ruiz sarà il playmaker, con Allan e Zielinski ai suoi lati ad agire da mezzali. In attacco Milik centravanti nel tridente con Callejón e Insigne. Ancora ai box Mertens per l'edema all'adduttore.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne