Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida in casa il Napoli nel posticipo domenicale serale della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LAZIO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Gennaro Gattuso nel posticipo serale della domenica della 13ª giornata di . I capitolini sono noni in classifica con 18 punti, frutto di 5 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte, i partenopei, reduci dal k.o. nello scontro diretto con l'Inter, sono scivolati al 4° posto a quota 23, a -4 dal capolista, con un cammino di 8 vittorie e 4 sconfitte.

Nei 64 precedenti giocati in casa dei biancocelesti in Serie A, questi ultimi sono in vantaggio con 27 vittorie, 19 pareggi e 18 affermazioni dei campani.

Altalenante il percorso fatto dalla Lazio in campionato nell'ultimo periodo, con 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio, mentre il Napoli, unica delle 20 squadre che non ha mai pareggiato, ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta contro l' nelle ultime 4 giornate.

Ciro Immobile, con 7 goal realizzati, è il bomber dei biancocelesti, mentre il messicano Hirving Lozano è il giocatore più prolifico degli azzurri con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-NAPOLI

Lazio-Napoli si disputerà la sera di domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 129ª fra le due squadre in Serie A, è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo della 13ª giornata di Serie A, Lazio-Napoli, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il big match Lazio-Napoli potrà essere visto dagli utenti Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguire la sfidaanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Simone Inzaghi potrebbe confermare fra i pali Reina. Davanti all'esperto spagnolo la difesa dovrebbe essere composta da Luiz Felipe, Hoedt e Radu, salvo un recupero in extremis di Acerbi, che obiettivamente appare complicato. A centrocampo Lucas Leiva si riprenderà la regia a spese di Escalante, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. Sulle fasce agiranno a destra Lazzari e sulla corsia mancina Marusic. Davanti tandem composto da Correa e Immobile.

Gattuso dovrà fare a meno del capitano Lorenzo Insigne, squalificato dopo l'espulsione contro l'Inter. Al suo posto sulla trequarti troverà spazio Politano, che affiancherà Lozano e Zielinski. Come centravanti, ancora k.o. Osimhen, sarà confermato Petagna. In mediana probabile tandem composto da Demme e Bakayoko. Fra i pali Ospina è in vantaggio su Meret, mentre in difesa Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da esterni bassi, con Manolas e Koulibaly a comporre la coppia centrale.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkoviv-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.