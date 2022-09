Lazio-Napoli 1-2: Kim e Kvaraskhelia rimontano i biancocelesti, azzurri imbattuti

La formazione di Spalletti vince ribaltando il risultato all'Olimpico: vantaggio di Zaccagni in apertura, proteste della Lazio per un rigore al 67'.

L'immagine chiave consegnata dall'Olimpico è il diverso stato d'animo nei momenti topici della partita di Lazio e Napoli: i biancocelesti nervosi e frenetici, gli azzurri logici e lucidi. E, alla fine, vince la formazione di Luciano Spalletti.

Perché poi la sfida ha due padroni su tutti: Kim Min-Jae, muro e pilastro della difesa del Napoli, ma anche cruciale sulle palle inattive, come in occasione del pareggio, e Kvicha Kvaratskhelia. La sensazione è che del georgiano bisognerà godersi ogni giocata in Italia: anche perché presto o tardi arriverà qualcuno per lui.

E' intelligente, forte, rapido mentalmente: ha tutto e lo dimostra quando scarica alle spalle di Provedel il pallone dell'1-2. Della rimonta completata, dopo il goal di Zaccagni al 4': la Lazio? Funziona bene, ma fino a un certo punto. Nervosissimi Luis Alberto e Milinkovic-Savic, appannato Immobile. Il campionato, però, è appena iniziato: il Napoli, che non ha ancora perso, è tornato.

LAZIO-NAPOLI, I GOAL

LAZIO-NAPOLI 1-0, 4' ZACCAGNI - Azione in allungo della Lazio che si distende con Felipe Anderson che serve arretrato, in zona centrale, Zaccagni che si coordina e dal limite fa partire un tiro diretto all'angolino, imprendibile per Meret.

LAZIO-NAPOLI 1-1, 28' KIM - Cross di Zielinski per il colpo di testa di Kim che manda il pallone oltre la linea, nonostante la respinta di Provedel.

LAZIO-NAPOLI 1-2, 61' KVARATSKHELIA - Anguissa mette un pallone tagliato in mezzo all'area dove arriva Kvaratskhelia, bravissimo a tagliare e a battera con il destro Provedel.

LAZIO-NAPOLI, LA MOVIOLA

Goal-line technology necessaria per assegnare la rete al Napoli: il colpo di testa di Kim permette al pallone di entrare quel tanto che basta per superare completamente la linea di porta. Proteste importanti al 67' per un intervento molto rischioso in area di Mario Rui su Lazzari: il difensore azzurro allarga il braccio proteggendo il pallone, ma Sozza lascia proseguire. Poteva starci il rigore.

LAZIO-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 4' Zaccagni (L), 28' Kim (N), 61' Kvaratskhelia (N)

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (84' Hysaj), Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 5, Cataldi 5.5 (75' Basic 5.5), Luis Alberto 5 (53' Vecino 6); Felipe Anderson 6 (84' Cancellieri sv), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (53' Pedro 5.5).

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 7.5, Mario Rui 6.5 (92' Olivera sv); Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (92' Ndombele sv), Zielinski 6 (68' Elmas 6); Lozano 5.5 (45' Politano 6.5), Osimhen 6.5, Kvaratskhelia 7 (68' Raspadori sv).

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Cataldi (L), Spalletti (N), Sarri (L), Marusic (L)

Espulsi: