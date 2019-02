Lazio-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan: entrambe vogliono ipotecare la finale in vista del ritorno a San Siro.

La seconda parte di stagione in Italia vede Lazio e Milan scontrarsi faccia a faccia per entrambi gli obiettivi: Serie A e Coppa Italia. Prima dello sprint decisivo in campionato per la Champions, le due squadre si daranno battaglia nella coppa nazionale, con le semifinali in programma il 26 febbraio ed il 24 aprile.

L'andata tra Lazio e Milan è quindi alle porte. I rossoneri vivono un ottimo momento di forma, trascinati dai nuovi acquisti Piatek e Paquetà. La squadra di Simone Inzaghi è uscita dall'Europa League ed il morale non è propriamente alle stelle.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-MILAN

L'andata sella semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si giocherà martedì 26 febbraio alle ore 21; lo scenario è ovviamente lo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN TV E STREAMING

Come tutta la Coppa Italia, anche Lazio-Milan sarà un'esclusiva della Rai. Appuntamento su Rai Uno con il calcio d'inizio alle ore 21. Ci sarà il solito pre-partita e poi anche gli approfondimenti e le interviste del post-partita. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming grazie a Rai Play, disponibile da computer, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Inzaghi manda in campo la miglior formazione possibile, considerando gli infortunati in difesa. Fuori Bastos, Wallace e Luiz Felipe, ci sarà nuovamente Patric come centrale insieme ad Acerbi e Radu, davanti a Strakosha. Lulic e Marusic sugli esterni, con Cataldi, Badelj e Milinkovic in mezzo. Correa dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Luis Alberto e Immobile.

Nessun problema di formazione per Gattuso, che recupera Suso dopo l'assenza in campionato: insieme a lui nel 4-3-3 del Milan anche Piatek e Calhanoglu. In mezzo Bakayoko e Kessiè dal 1' insieme a Paquetà, mentre Musacchio e Romagnoli saranno i centrali. Donnarumma tra i pali, Rodriguez e Calabria esterni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.