Lazio-Milan, le pagelle: Acerbi domina in difesa, Suso non si vede mai

Le pagelle di Lazio-Milan 0-0: Acerbi è il migliore in campo, bene anche Bastos al suo fianco. Malissimo Suso e tutto l'attacco del Milan.

PAGELLE LAZIO

STRAKOSHA S.V. - Spettatore non pagante.

PATRIC 6 - In un ruolo non suo, fatica meno del previsto e si vede anche in fase di spinta.

ACERBI 7 - Domina Piatek come forse nessuno era riuscito a fare in Serie A. Sempre in anticipo, puntuale in chiusura e attento a scappare al momento giusto. Partita perfetta.

BASTOS 6.5 - Dal suo lato non si passa mai: nonostante un solo allenamento nelle gambe, l'angolano è una certezza nella serata dell'Olimpico.

ROMULO 6 - Generoso e determinato. Avrebbe però tante occasioni per essere un fattore in fase offensiva: le sfrutta poco. (dal 90' MARUSIC S.V.)

PAROLO 6 - La solita sostanza, ma manca quel pizzico di qualità negli ultimi 20 metri. (dal 73' LUIS ALBERTO 5.5 - Entra per dare fantasia, cerca solo due verticalizzazioni piuttosto prevedibili.)

LUCAS LEIVA 6.5 - Dà il solito equilibrio e impedisce al Milan di provare a ripartire quando si abbassa. Preciso.

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Da lui ci si aspetta la giocata risolutrice, specie in queste partite. Perde il duello personale con Donnarumma, anche se pericoloso davvero non lo è mai.

LULIC 5.5 - La sua ampiezza a sinistra manca molto alla Lazio.

CORREA 5.5 - Evanescente: svaria, salta quasi sempre il primo uomo, prova a inventare e dare scossoni. Ma negli ultimi 16 metri non è determinante.

IMMOBILE 5 - Non vive il suo miglior momento della stagione, sia fisicamente che mentalmente. E si vede. (dall'81' CAICEDO S.V.)

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6 - Nessun miracolo, solo parate di ordinaria amministrazione.

CALABRIA 6.5 - Almeno due interventi provvidenziali. Deve coprire anche la pigrizia di Suso, che rientra poco.

MUSACCHIO 6 - Il più in difficoltà della linea, regge comunque bene.

ROMAGNOLI 6.5 - Si fa ammonire presto e rischia anche un paio di interventi. Se la cava da veterano in una notte per lui speciale.

LAXALT 6 - Contenere Romulo non gli vien difficile; molto di più quando si tratta di spingere. Passa pochissime volte la metà campo.

KESSIÉ 6 - Dura 29 minuti, i più fiacchi della partita. Non sbanda e resiste anche con un problema fisico. (dal 29' CALHANOGLU 5.5 - Una conclusione velleitaria e poco altro.)

BAKAYOKO 5.5 - Fa filtro, ma quando si tratta di far ripartire l'azione è, come spesso gli capita, macchinoso.

PAQUETÁ 5 - Poco preciso e meno presente del solito in palleggio. La sua fantasia manca e si sente. (dall'85' BIGLIA S.V.)

SUSO 5 - Impalpabile: non salta mai l'uomo, non dialoga mai con le punte, non fa mai salire la squadra, non è un fattore in ripartenza. (dal 73' CASTILLEJO 6 - Un paio di spunti che fanno ben sperare per un finale più acceso. Ma speranze rimangono.)

PIATEK 5.5 - Ha pochissimi palloni giocabili, quindi si adegua e inizia a sacrificarsi. Troppo solo, non riesce a crearsi vere occasioni.

BORINI 6 - Terzino aggiunto in fase difensiva, non pervenuto in avanti.