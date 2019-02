Lazio-Milan, la Coppa Italia passa dalla sfida Immobile-Piątek

L'andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan ha due protagonisti attesi: Ciro Immobile e Krzysztof Piątek.

Lazio e Milan possono già stasera mettere in discesa la loro Coppa Italia e di conseguenza anche la stagione. Con la Juventus fuori dalla coppa nazionale, questa diventa una ghiotta occasione per provare ad alzare un trofeo in questa annata.

Le due squadre arrivano all'andata della semifinale di Coppa Italia con due condizioni nettamente diverse: il Milan sta bene fisicamente, mentalmente e anche dal punto di vista della classifica in campionato; la Lazio al contrario ha perso qualche punto ed ha la coperta corta per qualche infortunio di troppo.

All'Olimpico questa sera sono attesi soprattutto due giocatori: Ciro Immobile e Krzysztof Piątek. Le sorti di Lazio e Milan passeranno inevitabilmente dai piedi di questi due attaccanti che, come le loro squadre, vivono due periodi diversi.

Inarrestabile il polacco, che ha conquistato il cuore dei tifosi del Milan e non sbaglia un colpo davanti ai portieri avversari. Da quando veste la maglia rossonera, ha siglato in tutte le competizioni ben sette goal. A quota 18 goal complessivi, compresi ovviamente quelli segnati con il Genoa, tallona da dietro Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori.

Sottotono, ma comunque da protagonista, la stagione di Ciro Immobile rispetto agli standard degli ultimi due anni. Fino ad ora sono 11 i goal messi a segno in Serie A per l'attaccante della Lazio, che ha comunque trascinato i biancocelesti anche in Coppa Italia nei quarti contro l'Inter.

Piatek arriva a questa semifinale, tra l'altro, dall'ennesimo goal del suo campionato, venerdì sera contro l'Empoli. Immobile invece è rimasto forzatamente a riposo, per il rinvio della gara contro l'Udinese.

Questa sera Gattuso e Inzaghi non potranno fare a meno dei loro diamanti, mentre qualche dubbio rimane sul resto delle formazioni. La Lazio probabilmente si presenterà con una inusuale difesa a quattro, date le assense, con Lucas Leiva spostato davanti a Strakosha.

Il Milan avrà comunque l'assetto tattico classico, con Laxalt e Borini però come novità sulla fascia destra, al posto di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu.

LAZIO (4-5-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Correa; Immobile.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.