Lazio-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida in casa il Milan nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Milan

Lazio-Milan Data: 26 aprile 2021

26 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

La Lazio di Simone Inzaghi, costretto ancora a cedere la panchina al suo vice Massimiliano Farris perché positivo al Coronavirus, sfiderà il Milan di Stefano Pioli nel Monday Night della 33ª giornata di Serie A. Il confronto mette in palio punti pesanti per la zona Champions League.

I capitolini sono sesti in classifica con 58 punti, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, e devono ancora recuperare la gara contro il Torino, i milanesi difendono con le unghie il 2° posto, dove si trovano attualmente a quota 66 (-10 dall'Inter capolista, +1 su Atalanta e Juventus) con un cammino di 20 successi, 6 pareggi e 6 k.o.

L'Aquila è reduce da 3 vittorie e una sconfitta contro il Napoli nelle ultime 4 giornate, il Diavolo ha collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta con il Sassuolo nei precedenti impegni.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 17 goal, mentre Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo contrattuale con i rossoneri, è il miglior marcatore del Milan con 15 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-MILAN

Lazio-Milan si disputerà la sera di lunedì 26 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'88ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il Monday Night Lazio-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno seguire il posticipo Lazio-Milan anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nella prima ipotesi sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda bisognerà prima scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite di Serie A.

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match, troverete le ultime novità sulle due squadre. Successivamente sarete aggiorati in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Simone Inzaghi non potrà disporre di Escalante e Luiz Felipe, entrambi infortunati. In porta giocherà l'ex Reina, mentre Marusic completerà la difesa a tre con Acerbi e Radu. Sulle due fasce agiranno Lazzari a destra e Fares (favorito su Lulic) sulla corsia mancina. In cabina di regia Cataldi potrebbe essere preferito a Lucas Leiva, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali. In attacco sarà nuovamente Correa a far coppia con il bomber Immobile.

Assenze pesanti per Pioli, che dovrà rinunciare per problemi fisici a Theo Hernández e Daniel Maldini e proverà fino all'ultimo a recuperare almeno Ibrahimovic. Senza lo svedese il ruolo di prima punta sarebbe ricoperto da Rafael Leão, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a sostegno sulla trequarti. In mediana c'è Bennacer per affiancare il ghanese Kessié. In difesa a sinistra agirà Dalot, con a destra il rientrante Calabria, che ha recuperato dall'infortunio, e in mezzo la coppia centrale composta da Kjaer e Tomori, quest'ultimo in vantaggio su Romagnoli. In porta giocherà Gianluigi Donnarumma.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.