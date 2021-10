Lazio-Marsiglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel 3° turno dei gironi di Europa League, la Lazio ospita all'Olimpico il Marsiglia: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Marsiglia

Lazio-Marsiglia Data: Giovedì 21 settembre 2021

Giovedì 21 settembre 2021 Orario: 18:45

18:45 Canale TV: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre)

Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) Streaming: DAZN, Sky Go

La Lazio di Maurizio Sarri ospita allo stadio 'Olimpico' di Roma il Marsiglia nella terza giornata del Gruppo E di Europa League.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva ora

La formazione biancoceleste ha conquistato tre punti nelle prime due uscite: dopo la sconfitta di misura a Istanbul contro il Galatasaray è arrivato il successo per 2-0 sulla Lokomotiv Mosca. Due pareggi per il Marsiglia, fermato in extremis in Russia all'esordio e poi sul pari a reti bianche contro la formazione turca.

La squadra capitolina è reduce dal successo in rimonta per 3-1 sull'Inter del grande ex Simone Inzaghi. Una vittoria importante - la seconda in un big match dopo quella sulla Roma di Mourinho nel derby - che ha permesso alla formazione allenata da Sarri di ridurre il gap con i club che la precedono, ovvero proprio l'Inter, terza con 17 punti, e la Roma, sconfitta sul campo della Juventus e quarta con 15 punti, una sola lunghezza in più rispetto alla Lazio.

Successo in rimonta anche per il Marsiglia di Sampaoli, che al Velodrome ha ribaltato il risultato contro il Lorient ed è tornato al successo dopo una striscia negativa di tre turni con una sconfitta e due pareggi.

Nell'Olympique in goal anche l'ex Napoli Arkadiusz Milik, che ha firmato la rete del momentaneo 3-1 dopo il vantaggio degli ospiti con il rigore trasformato da Lauriente e le reti di Kamara e Guendouzi. L'ex Arsenal ha chiuso i conti al 91' con la doppietta personale.

Tutto su Lazio-Marsiglia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-MARSIGLIA

La partita di Europa League tra Lazio e Marsiglia è in programma giovedì 21 ottobre 2021 allo Stadio 'Olimpico' di Roma: calcio d'inizio del match fissato per le ore 18:45.

Lazio-Marsiglia sarà visibile in diretta tv su Sky: i canali di riferimento per seguire la partita sono Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre).

La sfida di Europa League tra la Lazio e la Marsiglia verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su smart tv compatibili, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure collegare il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.

Lazio-Marsiglia, inoltre, in streaming sarà visibile sul sito di TV8, ma anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sulle reti Sky la telecronaca sarà curata da Dario Massara e Fernando Orsi, mentre su DAZN le voci saranno di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Su Goal potrete seguire Lazio-Marsiglia in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Europa League.

Come già fatto nelle prime due gare, Maurizio Sarri è pronto a puntare su un leggero turnover in vista della sfida di Europa League contro il Marsiglia. Oltre a Strakosha, che torna tra i pali al posto di Reina, sono pronti a riprendersi una maglia dal 1' Lazzari e Acerbi, squalificato contro l'Inter sabato scorso e col Verona domenica prossima. In mezzo al campo, tocca ancora a Cataldi. In avanti chance dall'inizio per Mattia Zaccagni, che completerà il reparto con Immobile e Pedro.

Sampaoli disegna il suo Marsiglia con il classico 3-3-3-1. Davanti all'ex Roma Pau Lopez ci saranno Balerdi, Caleta-Car e Luan Peres. In mezzo al campo tocca a Guendouzi, Gueye e Lirola, mentre in avanti Gerson, Harit e de la Fuente agiranno alle spalle di Dimitri Payet.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet. All. Sampaoli