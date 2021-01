La Lazio ritrova Lulic dopo un anno: ritorno in campo... al 71'

Col Parma in Coppa Italia la Lazio festeggia i quarti e il ritorno di Lulic dopo 351 giorni: ironia della sorte, il bosniaco è entrato al minuto 71.

Minuto 71, proprio quello che ha reso celebre Senad Lulic. La ritrova il bosniaco un anno dopo l'inizio del calvario alla caviglia, che lo ha tenuto fuori dal campo per ben 351 giorni.

Contro il la fine del tunnel, con Simone Inzaghi che getta nella mischia il capitano biancoceleste facendogli riassaporare l'ebbrezza di una partita ufficiale: al 71', come quando decise il derby con la del 26 maggio 2013 regalando la Coppa alla sua Lazio.

Proprio in , il 35enne è tornato a correre e lottare: fuori Fares dentro Lulic, per 20 minuti in cui i capitolini hanno inseguito e ottenuto la qualificazione ai quarti col lampo di Muriqi al 90' (con la complicità di Colombi).

Una gioia doppia, certificata dalle parole del bosniaco a 'Lazio Style Channel'.