Lazio, Lulic potrebbe essere tagliato fuori dalla lista per la Serie A

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', potrebbe essere addirittura il capitano Senad Lulic, infortunato, ad essere escluso dalla lista.

Ore di arrivi alla , con l'annuncio di Muriqi nella giornata di ieri e le visite mediche svolte da Fares nel corso di questa mattina. L'esterno della , se soprattutto il controllo al ginocchio operato dovesse andare bene, sarà annunciato ufficialmente nelle prossime ore.

Intanto, come evidenzia il 'Corriere dello Sport', c'è una "grana" in casa biancoceleste. Con tutti questi arrivi (da non dimenticare nemmeno Pepe Reina ed Escalante), si comincia a creare un problema di rosa. Per la precisione, con la lista relativa alla .

In lista ricordiamo entrano quattro giocatori del vivaio (Strakosha, Adamonis, Cataldi e Armini), quattro italiani (Acerbi, Immobile, Parolo e Lazzari) più 17 over 22. In quest’ultimo elenco entrano Reina, Luiz Felipe, Patric, Vavro, Radu, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Escalante, Marusic, Akpa Akpro, Fares (verso l’ufficializzazione), Correa, Muriqi (ufficializzato) e Caicedo (o chi per lui se partirà e arriverà un fantasista). Depennando Bastos (in uscita), mettendo in conto la conferma di Akpa Akpro (a meno di cambi di programma), restano due posti liberi: uno lo occuperà il nuovo difensore in arrivo (per ora top secret), l’altro dovrà essere assegnato a Lukaku o Lulic.

Ed in questo momento, con Lulic alle prese con un difficile recupero dall'infortuno e Jordan Lukaku praticamente titolare di tutte le amichevoli, è proprio il capitano bosniaco a candidarsi per il ruolo spiacevole di escluso dalla lista della Serie A.

L’inserimento di Lulic può essere immaginabile optando per un taglio extra, magari al posto di Akpa-Akpro che però per il momento potrebbe essere molto utile a centrocampo. Riflessioni in corso...