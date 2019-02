Lazio, Luis Alberto verso il recupero: si punta ad averlo contro il Milan in Coppa Italia

Luis Alberto punta al rientro contro il Milan per l'andata della semifinale di Coppa Italia. E quattro giorni dopo sarà derby di Roma.

Dopo l'eliminazione ai sedicesimi di Europa League, la Lazio si rimette al lavoro e punta alla semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan. Obiettivo vincere all'Olimpico già all'andata. Una partita in cui Inzaghi potrebbe recuperare un tassello fondamentale: Luis Alberto.

Segui Lazio-Roma in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il fantasista spagnolo si era fermato una settimana fa nel match contro il Siviglia all'Olimpico per un problema all'adduttore. Ha saltato la traserta con il Genoa e non è volato nemmeno in Spagna insieme alla squadra, nonostante martedì a Formello si fosse allenato in rifinitura con la squadra.

Secondo 'Sky Sport', Simone Inzaghi punterebbe a riavere il giocatore a partire da martedì sera, quando all'Olimpico arriverà il Milan per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Il gocatore è stato sottoposto a dei controlli alla clinica Paideia che hanno confermato la fase di recupero dall'infortunio.

Per la Lazio è una notizia fondamentale in vista della prossima settimana, una delle più impegnative e decisive della stagione: martedìè in programma il match contro i rossoneri, sabato poi il derby contro la Roma, pesante anche per la corsa alla Champions League. Affrontare le due sfide con Luis Alberto può garantire più tranquillità ai biancocelesti.