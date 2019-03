Lazio, Luis Alberto: "Sogno il Real Madrid, Monchi è il migliore al mondo"

Luis Alberto strizza l'occhio al Real Madrid: "Mi piacerebbe se un club così mi chiamasse un giorno. Juventus favorita per la Champions con Ronaldo".

Nelle ultime giornate sembra aver ritrovato lo smalto perduto per la gioia di Simone Inzaghi e di tutta la : Luis Alberto può rivelarsi l'arma in più dei biancocelesti per raggiungere il quarto posto e qualificarsi a quella soltanto sfumata lo scorso anno a causa del ko contro l' nello scontro diretto dell'Olimpico all'ultimo turno.

Lo spagnolo ha spiegato nel corso di un'intervista concessa ad 'AS' il segreto che gli ha permesso di riacquistare la migliore forma fisica dopo un inizio reso difficile dai frequenti stop fisici.

"Soprattutto i primi mesi sono stati molto strani, giocavo con problemi che mi trascinavo dallo scorso campionato. Da dicembre tutto è cambiato grazie al lavoro e al mio personal trainer. La nuova posizione in cui mi sta schierando Inzaghi mi ha permesso di riacquistare continuità. Spero tanto di qualificarci in Champions".

Complimento niente male a Monchi, lasciatosi in malo modo con la e tornato recentemente al dove Luis Alberto è cresciuto.

"Credo che Monchi sia il miglior direttore sportivo al mondo. Non chiuderò mai la porta al club dei miei colori: il mio futuro dipende dalla Lazio, qui sono molto felice".

Giocare nel sarebbe la ciliegina su una carriera ben avviata.

"Spero di ricevere la chiamata di una squadra come le 'Merengues' un giorno. Per il momento penso a concentrarmi per conquistare la Champions con la Lazio, l'ho promesso a Igli Tare".

Chiusura sulla e sulle possibilità di trionfo nella massima competizione europea dei bianconeri.