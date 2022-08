Lazio-Luis Alberto, dai segnali d'addio alla reciproche conferme: permanenza vicina

Lo spagnolo aveva manifestato la volontà di tornare a Siviglia. Dalle parole di Tare e Sarri al campo e i social: ora la permanenza è più vicina.

Dai microfoni e le telecamere al campo, passando per i social, un termometro sempre più probante. Il futuro di Luis Alberto appare sempre più a tinte biancoceleste dopo i messaggi lanciati negli ultimi giorni dal calciatore spagnolo e dalla Lazio.

Dopo le nubi delle scorse settimane, con il calciatore che ha manifestato per il secondo anno di fila la volontà di lasciare la Capitale per tornare al Siviglia - come ha confermato Sarri ai microfoni del Corriere dello Sport -, a poco più di due settimane dalla chiusura del calciomercato e in concomitanza con l'inizio del nuovo campionato di Serie A sono arrivati segnali inequivocabili da parte del calciatore classe 1992 e della Lazio sul tema futuro.

In vista della sfida contro il Bologna, vinta dai biancocelesti per 2-1 in rimonta, x aveva saltato alcuni allenamenti della squadra di Sarri. Ma quello che sembrava un ulteriore indizio del 'mal di pancia' dello spagnolo è stato smentito dalle parole dell'allenatore dei biancocelesti, che in conferenza stampa ha chiarito la situazione:

"Luis Alberto è stato male veramente, c’era anche un referto medico a testimoniarlo".

Il tecnico è tornato anche sul futuro, spegnendo le voci su un possibile addio:

"La sua volontà futura si conosce, un giorno vorrà tornare in Spagna. Per una parte di preparazione è stato condizionato da questo pensiero e la Società si era messa a disposizione per accontentarlo. Questa voce però si è spenta e negli ultimi giorni l’ho visto partecipe e pronto".

A confermare le parole di Maurizio Sarri è stato lo stesso Luis Alberto con un messaggio sui social alla vigilia della gara d'esordio in campionato:

"Domani inizia una nuova stagione. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare. Andiamo aquile!".

Interrogato a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Bologna, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha ribadito che lo spagnolo resterà all'ombra del Colosseo.

"Non si muoverà da qui alla fine. giocherà la sua stagione con la Lazio".

Dalle parole ai fatti. Partito inizialmente dalla panchina e inserito nel secondo tempo al posto di Cataldi, Luis Alberto ha preso in mano le chiavi del centrocampo della Lazio, lasciando a Milinkovic la possibilità di inserirsi e supportare i tre attaccanti Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

Lo spagnolo è diventato il fulcro del gioco biancoceleste e la mente della manovra della squadra di Sarri, capace di rimontare lo 0-1 nonostante quasi un tempo in inferiorità numerica.

Non a caso c'è proprio lo zampino e soprattutto la grinta del Mago nel 2-1 di Ciro Immobile: il classe 1992 dà il via all'azione e insiste con un paio di contrasti vinti, fino a quando la palla non raggiunge Milinkovic al limite. Poi il tocco delizioso per Immobile, che scatta sul filo del fuorigioco e sigla il raddoppio.

Il momento di svolta dell'estate dello spagnolo è senza dubbio stato l'acquisto da parte del Siviglia di Isco dal Real Madrid. Dopo 9 stagioni e tanti titoli in bacheca, il trequartista ha deciso di lasciare le 'Merengues' e firmare un biennale con il club andaluso.

Il direttore sportivo Monchi ha deciso, dunque, di puntare su Isco dopo qualche settimana di trattativa con la Lazio per Luis Alberto. Colloqui al termine dei quali i club non si sono mai avvicinati a una fumata bianca.

Nei giorni scorsi, l'ex ds della Roma - ora al Siviglia - è tornato a dialogare con il presidente Lotito, ma l'accordo resta lontano. La fiammella resta accesa ma ora le possibilità di permanenza alla Lazio di Luis Alberto sono in costante aumento.

"Buona la prima in campionato. Questo è solo l’inizio!".

Con questo messaggio social, lo spagnolo ha celebrato il successo sul Bologna. I segnali non lasciano spazio a dubbi: il matrimonio è destinato a proseguire e solo eventuale rilancio importante di Monchi potrebbe ribaltare la situazione.