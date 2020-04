Lazio, Lucas Leiva operato al ginocchio: starà fuori circa un mese

La Lazio comunica che Lucas Leiva si è sottoposto ad una operazione al ginocchio sabato mattina. Tempi di recupero stimati in un mese.

Piove sul bagnato per la , che aspetta di riprendere una stagione che potrebbe essere gloriosa con grande trepidazione, ma intanto deve affrontare lo stop di uno dei perni della squadra, ovvero Lucas Leiva.

"Si comunica che questa mattina l’atleta Lucas Leiva è stato visitato e trattato dal dott. Ezio Adriani, che opera presso il gruppo Mater Dei – Paideia, per un risentimento al ginocchio".

l brasiliano aveva rimandato più volte l'intervento al ginocchio, ma visti i tempi di recupero dilatati della stagione ha deciso di farlo ora. Dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi tra la metà e la fine di maggio.

Non dovrebbe saltare nessuna partita, anche in caso della ripresa del campionato, che al momento comunque non è all'orizzonte.