Lazio, Lucas Leiva abbandona l'allenamento: salta anche il Cagliari

Lucas Leiva è stato costretto ad abbandonare l'allenamento e salterà anche Lazio-Cagliari. In gruppo invece Berisha e Marusic.

Nuovi rinvio per il ritorno in campo di Lucas Leiva che, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', mercoledì ha interrotto l'allenamento e salterà sicuramente anche Lazio-Cagliari in programma sabato 22 dicembre alle 12.30.

Il centrocampista brasiliano è fermo ormai da quasi due mesi a causa di un problema agli adduttori. In realtà Lucas Leiva era tornato in campo l'11 novembre contro il Sassuolo quando però era incappato in una ricaduta che lo ha costretto a un nuovo stop.

Inzaghi ora sperava di averlo a disposizione per le ultime tre gare del 2019 ma a questo punto un suo recupero per Lazio-Cagliari sembra da escludere e l'obiettivo diventa la trasferta di Bologna del giorno di Santo Stefano.

Sabato quindi in regia dovrebbe essere confermato Badelj, mentre Inzaghi può contare sui recuperi di Marusic e Berisha che oggi si sono allenati regolarmente e dunque saranno a disposizione del tecnico contro il Cagliari.

Una partita peraltro decisamente importante per la Lazio che deve riscattare la sconfitta di Bergamo e non vince in campionato addirittura dal 4 novembre contro la SPAL.

