Lazio, Lotito punge la Roma: "Abbiamo vinto di più, 40 milioni persi per gli errori arbitrali"

Lotito sottolinea i torti subiti e punge la Roma: "La mia Lazio ha due Coppe Italia e due Supercoppe, c'è chi ha vinto la Coppa delle Fiere...".

Claudio Lotito non usa giri di parole e in una lunga intervista concessa a 'La Repubblica' sottolinea i traguardi raggiunti dalla sua Lazio, ovviamente senza rinunciare a punzecchiare i cugini della Roma.

Il presidente biancoceleste ricorda i trofei alzati al cielo dalla Lazio e, pur senza nominarli, fa un chiaro riferimento proprio ai giallorossi.

"Da quando ci sono io, tolte Juve, Inter e Milan, la Lazio ha vinto più di chiunque in Italia. È una constatazione, basta contare i trofei: due Coppe Italia, due Supercoppe. Poi magari qualcuno ha la Coppa delle Fiere...".

Lotito quindi attacca sul fronte stadio, fronte su cui la Roma è molto più avanti rispetto alla Lazio.

"Un principio deve valere per tutti. Se il Comune consente a una delle due di fare lo stadio, deve farlo anche l’altra. Se uno stadio è a ridosso del Tevere allora non ci saranno problemi per chi lo realizza ad una distanza maggiore, o no? Per aumentare i ricavi da stadio non bastano gli skybox, servono 20mila residenti in zona. Per questo di nuovi stadi non ne fa nessuno, sarebbero nel deserto".

Il presidente della Lazio poi si difende dalle accuse di investire poco sul mercato.

"In estate ho comprato e ho rifiutato per un calciatore un’offerta a cifre a cui nessuno al mondo avrebbe detto di no. Il nome non lo dico. Mi ero impegnato con Inzaghi a non cederlo. E l’offerta arrivò al penultimo giorno di mercato, non avevo tempo per sostituirlo".

Infine Lotito attacca gli arbitri, colpevoli a suo dire di avergli fatto perdere il treno Champions nella scorsa stagione.