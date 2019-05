Lazio, Lotito a Inzaghi: "Ho mandato a fanculo Gasperini"

Settima Coppa della storia per la che, con un gran secondo tempo, ha sconfitto l' all'Olimpico infliggendo un grosso dispiacere a Gian Piero Gasperini per un trofeo tanto sognato e mai arrivato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico della 'Dea' è stato suo malgrado protagonista nel postpartita: merito di Claudio Lotito che, nella cena organizzata con tutta la squadra, si è avvicinato a Simone Inzaghi facendogli una rivelazione particolare. Il tutto registrato con un video (poi rimosso) postato come Instagram Story da Gaia Lucariello, compagna dell'allenatore.

Emblematica la risposta del tecnico che non ha bisogno di grandi spiegazioni.

Il riferimento di Lotito è all'episodio accaduto nel primo tempo quando Bastos ha colpito con la mano in area laziale un pallone poi finito sul palo: l'arbitro Banti ha fatto proseguire senza concedere il calcio di rigore ai bergamaschi, nemmeno richiamato dal VAR.

Ai microfoni di 'Rai Sport', il presidente biancoceleste ha anche elogiato il lavoro di Simone Inzaghi, blindandolo da eventuali interessamenti esterni.

"Non è mai stato in discussione, dopo alcune sconfitte sono nate leggende metropolitane senza senso. Lo considero un figlio adottivo: dalla Primavera gli ho fatto allenare la prima squadra. Ha tutto per ricoprire al meglio il ruolo di tecnico della Lazio. Nel corso della stagione ci sono stati episodi a nostro sfavore che ci hanno rallentato, come gli infortuni".