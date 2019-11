Lazio-Lecce, giallo sul rigore: annullato il goal di Lapadula dopo la respinta

Lapadula aveva ribattuto in rete dopo la parata di Strakosha sul rigore di Babacar, ma l'arbitro ha annullato tutto con l'ausilio del VAR.

Episodio controverso all'Olimpico dove, durante il secondo tempo di - , l'arbitro ha annullato il goal del momentaneo 2-2 realizzato da Gianluca Lapadula.

L'attaccante ha segnato sulla respinta di Strakosha, che ha parato il rigore tirato da Babacar. Il VAR però ha segnalato come Lapadula sia entrato in area prima che lo stesso Babacar calciasse e dunque l'arbitro ha fatto ripartire l'azione con un calcio di punizione indiretto per la Lazio.

Come vuole il regolamento di sui calci di rigore, infatti, se un giocatore della squadra che tira il rigore entra in area prima della battuta, l'arbitro dovrà assegnare una punizione a favore della squadra difendente (se il pallone non entra in rete)

Se il rigore di Babacar, invece, fosse entrato in rete, l'arbitro con lo stesso metro di giudizio avrebbe dovuto far ribattere il rigore al Lecce. Ma in questo caso c'erano sia giocatori del Lecce che della Lazio dentro l'area di rigore e, per questo, l'interpretazione dell'arbitro Manganiello è discutibile.

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, si è sfogato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'.