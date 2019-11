Lazio-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita il Lecce nella 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida il di Fabio Liverani nella 12ª giornata del campionato di . I biancocelesti si trovano al 4° posto in classifica assieme ad e e inseguono un piazzamento di prestigio a fine stagione, mentre i pugliesi sono sedicesimi a quota 10 punti con un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 14 precedenti disputati in Serie A in casa dei capitolini, questi ultimi conducono nettamente con 9 vittorie, 4 pareggi e una sola affermazione dei giallorossi. Quest'ultima risale al 9 gennaio 2011, quando i salentini con Gigi De Canio in panchina espugnarono l'Olimpico vincendo 2-1 con un'autorete di Muslera e il goal partita di Grossmüller.

Gli allenatori delle due squadre, Simone Inzaghi e Fabio Liverani sono stati compagni di squadra ai tempi della Lazio, con 49 partite di Serie A in cui hanno giocato assieme. L'esterno destro del Lecce, Andrea Rispoli, ha nella Lazio la sua vittima preferita in Serie A, avendo realizzato una doppietta contro l'Aquila ai tempi del .

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere del torneo con 13 reti segnate nelle prime 11 partite, mentre Marco Mancosu è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 5 goal segnati, di cui 4 su calcio di rigore. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Lecce

Lazio-Lecce Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LAZIO-LECCE

Lazio-Lecce si disputerà il pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 29° confronto fra le due formazioni in Serie A.

La partita Lazio-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Tecca con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Lazio-Lecce in diretta anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo, invece, occorrerà scaricare l'apposita applicazione.

Simone Inzaghi deve rinunciare a Stefan Radu e Marusic per problemi muscolari. In difesa, con Patric e Acerbi, si giocano il posto da titolare Luiz Felipe e Vavro. In mediana Lucas Leiva sarà il regista, al suo fianco da mezzali Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre Lazzari e Lulic presidieranno le due corsie laterali. Caicedo, pur non al meglio, sarà a disposizione, ma sarà con ogni probabilità Correa a far coppia con Immobile.

Liverani in attacco è alle prese con l'infortunio di Falco, che dovrebbe dare forfait: coppia Lapadula-Babacar, con Mancosu che spazierà sulla trequarti. A centrocampo Tachtsidis sarà il playmaker, mentre Petriccione e Majer agiranno da interni. La difesa a quattro, infine, dovrebbe essere la stessa vista nel derby con il , con Meccariello e Calderoni terzini e Lucioni a far coppia con Rossettini in mezzo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Babacar