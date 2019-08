Lazio, Lazzari si ferma un mese: operato per una frattura alla mano destra

Nel pomeriggio Manuel Lazzari della Lazio è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura del terzo metacarpo della mano destra.

Primi intoppi per la che ha chiuso il precampionato con un netto 12-0 inflitto alla squadra Primavera: le preoccupazioni riguardano Manuel Lazzari e l'infortunio occorso dopo uno scontro di gioco con Falbo.

Il medico sociale Claudio Meli ha spiegato l'entità del problema ai microfoni di 'Lazio Style Channel', dando priorità agli esami che riveleranno definitivamente i tempi di recupero per l'ex esterno della .

"Manuel Lazzari ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi ad una radiografia quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Non avendo ancora i risultati non possiamo esprimerci più di tanto. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia dell’avversario in un contrasto".

La mano destra di Lazzari ha riportato una frattura e come reso noto dal bollettino medico diffuso nel pomeriggio dal club biancoceleste, l'esterno destro è stato sottoposto in giornata a un intervento chirurgico di osteosintesi presso la Clinica Paideia di per ridurre la frattura del terzo metacarpo della mano destra.

"In data odierna, presso la Clinica Paideia, il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del terzo metacarpo della mano destra. L’intervento è stato effettuato dal Prof. Guzzini e dal Prof. Rodia con la consulenza del Prof. Ferretti ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto a valutazione medica e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività agonistica".

Sebbene ancora i tempi esatti di recupero debbano essere ancora definiti, è probabile che Lazzari possa tornare in campo il 15 settembre, in occasione del terzo turno di campionato subito dopo la sosta dedicata alle nazionali. Se così fosse il giocatore salterebbe il derby con la Roma in programma alla seconda giornata.