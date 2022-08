Lazio, la rabbia di Milinkovic-Savic contro Piccinini: "Ma come fai a fischiare?"

Alla fine dell'incontro dei biancocelesti contro il Torino, il serbo si è scatenato contro l'arbitro "reo" di aver fischiato la fine dell'incontro.

Solo un familiare può capirci in certe situazioni. Ecco perché Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto a placare il fratello Sergej al termine dell'incontro tra Torino e Lazio.

La rabbia del centrocampista laziale si è scatenata proprio al triplice fischio dell'arbitro Piccinini, che ha interrotto un possibile contropiede biancoceleste a recupero già scaduto.

Una decisione che non è andata giù alla panchina della Lazio, in particolar modo a Milinkovic che è entrato immediatamente in campo (era stato sostituito al minuto 83 in favore di Luis Alberto) per chiedere spiegazioni al direttore di gara.

Insieme a lui anche Romagnoli e Basic, ma è proprio una frase del "Sergente" ad aver fatto sì che l'arbitro si sia visto costretto a estrarre il giallo.

Il serbo ha infatti urlato un plateale "Ma come fai?" a Piccinini, che in seguito ha comminato il cartellino a Milinkovic-Savic.

A placare il centrocampista sono intervenuti i compagni di squadra e il fratello Vanja, portiere in forza al Torino.