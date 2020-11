Lazio-Juventus 1-1: Caicedo nel recupero gela i bianconeri

I bianconeri in vantaggio con Ronaldo, ma il forcing finale dei biancocelesti frutta il pari dell'ecuadoriano. Quarto pari per Pirlo in Serie A.

Caicedo. Già, tanto per non perdere le buone abitudini, è il bomber ecuadoriano a regalare alla un risultato utile. Allo scadere, proprio come piace a lui, contro una che in pieno suo slogan, fino alla fine, ha tentato di difendere un risultato che avrebbe avuto, eccome, del prezioso.

Biancocelesti con la formazione annunciata alla vigilia: confermata la presenza del rientrante Radu nel terzetto difensivo, così come quella di Cataldi in cabina di regia, affiancato da Milinkovic-Savic e da Luis Alberto, perfettamente recuperato. Correa e Muriqi i due attaccanti, con Caicedo arma preziosa da adottare a gara in corso. Sorpresa Chiesa nella : il tuttofare genovese non è nemmeno in panchina, colpa di un guaio di natura muscolare alla coscia destra. Strada spianata per il ritorno tra i titolari di Kulusevski e Frabotta. Bentancur preferito ad Arthur. Morata e Ronaldo non si toccano: Dybala in panchina.

Dopo una reciproca fase di studio, fatta di folata qua e là, è la Juventus a sbloccare l’incontro: iniziativa sulla destra di Cuadrado, suggerimento per Cristiano Ronaldo, che a porta vuota mette la gamba e segna. I biancocelesti si fanno vedere dalle parti di Szczesny prima con una sponda interessante di Milinkovic Savic e, successivamente, con due conclusioni flebili di Correa e Muriqi. Ma è sempre Ronaldo , palo e punizione, a rendersi pericoloso.

Nella ripresa, di sinistro, è Marusic a spaventare l’estremo difensore polacco. Il match non vive di ritmi impressionati, ma entrambe le compagini tra le linee provano a trovare l’incisività. Con Reina, attento in tutto e per tutto, a ben figurare. Salgono in cattedra i cambi. La Lazio ci prova, più di inerzia anziché di idee, ma la Juve regge. E alla fine premiata, con il solito Caicedo . Che, allo scadere, regala l’ennesima gioia al popolo biancoceleste.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 15’ Ronaldo, 94’ Caicedo

LAZIO (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 5.5 (54’ Hoedt 6); Marusic 5, Milinkovic-Savic 6, Cataldi 5 (76’ Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6.5 (76’ Pereira 6.), Fares 5 (54’ Lazzari 6); Correa 6.5, Muriqi 5.5 (54’ Caicedo 7). Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 7, Demiral 6.5, Bonucci 6, Danilo 7; Kulusevski 6 (76’ McKennie 6), Bentancur 6, Rabiot 7, Frabotta 6; Morata 6.5 (88’ Bernardeschi s.v.), Ronaldo 7 (76’ Dybala 5). Allenatore: Pirlo

Arbitro: Massa

Ammoniti: Cataldi, Akpa-Apro (L), Bentancur, Cuadrado (J)

Espulsi: -