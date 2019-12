Lazio-Juventus, le pagelle: Luis Alberto disegna calcio, male Emre Can

Le pagelle di Lazio-Juventus: Luis Alberto il migliore in campo, bene Bentancur. Deludenti Emre Can e Immobile. Ronaldo torna al goal.

LUIS ALBERTO 8: Altra partita, undici assist. Che sottolineano come lo spagnolo disegni puro e semplice calcio sopraffino.

BENTANCUR 7: La sua partita dura 40’, giusto in tempo per palesare una netta superiorità. Crea un assist perfetto e, in generale, dimostra di avere una grande gamba e tante idee.

LUIZ FELIPE 6.5: Non legge nel migliore dei modi il movimento di CR7, ma si riscatta con uno stacco imperioso.

RONALDO 6.5: All’Olimpico trova un goal su azione che, in bianconero, gli mancava da 49 giorni. In netta crescita psicofisica.

SZCZESNY 7: Può poco nel tu per tu con Correa, para il parabile: compreso un rigore.

IMMOBILE 5.5: Si fa ipnotizzare da Szczesny, non vivendo una grande serata.

CUADRADO 5: Il fallo sulla ripartenza di Lazzarri, punito con il rosso dal VAR, rovina indelebilmente i piani bianconeri.

EMRE CAN 5: Entra senza grande voglia, rischiando subito di concedere un penalty. In generale, tiene male il campo. Insomma, non il modo migliore per scalare le gerarchie.

LAZIO (3-5-2) Straskosha 6; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 5.5; Lazzari 6.5, Milinkovic Savic 7 (90’ Caicedo 6.5), Leiva 6.5, Luis Alberto 8 (75’ Parolo 6), Lulic 6; Correa 7, Immobile 5.5. Allenatore: S.Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 7; Cuadrado 5, Bonucci 5, De Ligt 5.5, Alex Sandro 5; Bentancur 7 (40’ Emre Can 5), Pjanic 6, Matuidi 5.5; Bernardeschi 6 (71’ Danilo 5.5); Dybala 5.5 (79’ Higuain s.v.), Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri