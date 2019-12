Lazio-Juventus, la frase di Bonucci al quarto uomo: "Dagli una mano"

Dopo il fallo di Luiz Felipe su Matuidi non sanzionato da Fabbri, Bonucci è andato dal quarto uomo a chiedere di aiutare l'arbitro.

- è stata forse la partita più intensa del campionato sino a questo momento, con tantissimi episodi che hanno portato in primo piano l'arbitro Fabbri e il Var.

Rivivi Lazio-Juventus on demand solo su DAZN

Le polemiche non sono mancate, sia da una parte che dall'altra, con diversi faccia a faccia come quello di Bonucci con il quarto uomo in occasione del fallo di Luiz Felipe da Matuidi non sanzionato dal direttore di gara.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

E' il minuto 55, Luiz Felipe entra durissimo su Matuidi al limite dell'area della Lazio ma Fabbri non fischia nemmeno il fallo. L'arbitro viene rincorso dai giocatori della Juventus che gridavano al cartellino rosso, ma il Var non viene chiamato in causa.

A quel punto Bonucci va dal quarto uomo e lo invita ad intervenire: "Dagli una mano, tu puoi vedere", le parole del difensore bianconero riportate dal bordocampista di DAZN.