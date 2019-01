Lazio-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ospita la Juventus nella 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi sfida la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nel big match della 21ª giornata di Serie A , posticipo serale della domenica. I capitolini sono sesti in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, mentre Madama guida la classifica imbattuta con 56 punti e un cammino di 18 gare vinte e 2 pareggiate.

Il bomber Ciro Immobile è il miglior marcatore dei biancocelesti con 11 goal in 20 presenze, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Juventus e del campionato, assieme a Duvan Zapata e a Fabio Quagliarella, con 14 reti segnate in 20 gare giocate. La Lazio è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta con il Napoli nelle ultime 3 giornate, la Juventus invece ha collezionato un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 150° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

Due squalificati per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a Marusic sulla destra e ad Acerbi al centro della difesa. Infortunato anche Luiz Felipe, dietro giocherà dunque Wallace assieme Bastos e Radu. Formazione a trazione anteriore con Parolo adattato a destra (Patric non è stato convocato a causa di un affaticamento al flessore), Milinkovic-Savic in mediana e la coppia Correa-Luis Alberto dietro Immobile.

Allegri avrà diverse assenze importanti per la sfida con i biancocelesti, tutte per infortunio: saranno out Barzagli in difesa, Khedira e Pjanic a centrocampo, nonchè Cuadrado e Mandzukic in attacco, mentre Benatia ormai è stato ceduto. Cancelo è ok ma andrà in panchina. In difesa turno di riposo per Chiellini: gioca Rugani.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.