Lazio-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Juventus

Lazio-Juventus Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Incrocio pericoloso per la Juventus che alla ripresa del campionato fa visita alla Lazio dell'ex Maurizio Sarri, tecnico dell'ultimo scudetto bianconero però mai troppo amato dalla piazza. La gara è valida come anticipo della tredicesima giornata.

La Juventus peraltro deve assolutamente vincere, dato che attualmente occupa solo il settimo posto insieme alla Fiorentina con 18 punti raccolti nelle prime dodici giornate. Proprio contro i viola è arrivato un successo fondamentale prima della sosta ma i bianconeri hanno raccolto appena 4 punti nelle ultime quattro partite di campionato.

Sta facendo meglio la Lazio di Sarri, quinta in classifica con tre punti in più della Juventus. I biancocelesti inoltre finora non hanno ancora perso in casa collezionando cinque vittorie e un solo pareggio contro il Cagliari a metà settembre.

L'ultimo precedente all'Olimpico, giocato l'8 novembre dello scorso anno, è terminato sul risultato di 1-1 con l'iniziale vantaggio firmato da Cristiano Ronaldo e il pareggio di Caicedo in pieno recupero.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 20 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio fissato alle ore 18.00.

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS IN TV

La partita tra Lazio e Juventus verrà trasmessa in diretta da DAZN . Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, oppure collegando il televisore di casa ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

LAZIO-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Lazio-Juventus sarà trasmessa in streaming da DAZN e quindi tutti gli abbonati potranno seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con iOS ed Android, o attraverso pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Lazio-Juventus per DAZN sarà Stefano Borghi, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, Goal vi proporrà la diretta testuale del match . Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie su Lazio-Juventus e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-JUVENTUS

Problemi in difesa e in attacco per Sarri che deve fare a meno di Lazzari (infortunato) e Marusic (positivo al Covid), probabile l'inserimento di Radu come terzino sinistro con Hysaj spostato sulla destra. In forte dubbio sia Immobile che Pedro, al loro posto nel tridente potrebbero giocare Muriqi e Zaccagni insieme a Felipe Anderson. Davanti a Pepe Reina confermatissimi Acerbi e Luiz Felipe. A centrocampo Lucas Leiva e Luis Alberto sono nettamente favoriti su Cataldi e Basic.

Il grande dubbio di Allegri è relativo alle condizioni di Paulo Dybala, tornato con un fastidio muscolare dagli impegni con l'Argentina. Al suo posto possibile l'avanzamento di Chiesa accanto a Morata con McKennie esterno a sinistra e Bentancur a centrocampo insieme a Locatelli. In difesa out Chiellini, De Ligt farà coppia con Bonucci. Indisponibili anche De Sciglio e Bernardeschi, mentre Kean e Kulusevski partiranno dalla panchina.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata. All. Allegri.