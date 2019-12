Lazio-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida la Juventus nell'anticipo del 15° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri prova ad effettuare il controsorpasso sull' , bloccata nell'anticipo dalla , e sfida la di Simone Inzaghi nell'anticipo serale del sabato della 15ª giornata di . Quella dell'Olimpico sarà una gara ad alta quota: Madama occupa il 2° posto con 36 punti ed è l'unica formazione imbattuta nel top 5 campionati europei con 11 vittorie e 3 pareggi, i capitolini sono terzi con 30 punti e un cammino di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Lazio-Juventus in diretta streaming su DAZN

Nei 75 precedenti disputati in Serie A in casa dei biancocelesti, la Vecchia Signora è in vantaggio con 33 vittorie, 24 successi della Lazio e 18 pareggi. L'ultima volta che la Lazio ha strappato i 3 punti ai piemontesi è stato 16 anni fa: il 6 dicembre 2003 infatti i ragazzi di Mancini si imposero 2-0 con i goal di Corradi e Fiore sui bianconeri guidati da Lippi.

La Lazio viene da 6 vittorie consecutive in campionato, e se battesse la Juventus stabilirebbe la sua nuova miglior serie di successi di fila in Serie A. Da un lato la Juventus è la squadra che ha subito meno reti in campionato negli ultimi 30 minuti (3), dall'altro la Lazio è quella che ne ha segnate di più nello stesso arco temporale (11).

Ciro Immobile è il bomber della Serie A e il primatista della classifica della Scarpa d'Oro europea prima di questo turno con 17 goal, che lo rendono il terzo di sempre nella storia del campionato italiano con uno score di almeno 17 centri nelle prime 14 gare dopo Antonio Valentin Angelillo nel 1958/1959 e Felice Placido Borel II nel 1933/34.

I due attaccanti argentini della Juventus, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, hanno entrambi nella Lazio la loro vittima preferita in Serie A: 12 le reti in carriera all'Aquila del 'Pipita', 7 quelle della 'Joya', ma il miglior marcatore della squadra di Sarri è il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Juventus

Lazio-Juventus Data: 7 dicembre 2019

7 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus si disputerà la sera di sabato 7 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma per le ore 20.45. Sarà la 151ª sfida fra le due squadre in Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Lazio-Juventus. Gli utenti potranno vederla anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lazio-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin. Il pre e post partita saranno invece curati dallo Stadio Olimpico da Diletta Leotta, Federico Balzaretti e Dejan Stankovic.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Lazio-Juventus in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Formazione piuttosto definita per Simone Inzaghi, che avrà fuori per infortunio Valon Berisha, Marusic, Patric e Jordan Lukaku. In attacco Correa si candida a far coppia con il bomber Immobile, con Caicedo che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Lucas Leiva agirà da playmaker, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni e sulle corsie laterali Lazzari a destra e Lulic a sinistra. In difesa, davanti a Strakosha, linea a tre composta da Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu.

Problemi di infermeria per Sarri, che perde Ramsey e Khedira per infortunio. Fra i pali tornerà Szczesny, in difesa a destra De Sciglio contende il posto da titolare a Cuadrado e Danilo, mentre a sinistra giocherà Alex Sandro e in mezzo la coppia centrale sarà composta da Bonucci e De Ligt. A centrocampo Bentancur rileverà il campione del Mondo tedesco e completerà il reparto accanto a Pjanic e Matuidi. Davanti Dybala dovrebbe spuntarla su Higuain per far coppia con Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle a sostegno ci sarà Bernardeschi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.