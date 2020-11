Lazio-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Juventus si sfidano nel lunch match del 7° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Entrambe reduci dagli impegni europei in , Lazio e Juventus tornano a concentrarsi sul campionato e lo fanno sapendo che si affronteranno in una delle sfide di cartello del settimo turno di .

Segui Lazio-Juventus in diretta streaming su DAZN

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Entrambe le compagini, che per lunghi tratti della scorsa annata sono state protagoniste di un appassionante testa a testa nella corsa che conduceva allo Scudetto, hanno avuto un inizio di stagione non privo di alti e bassi.

I capitolini hanno messo in cascina 10 punti in sei partite figli di tre vittorie (l’ultima delle quali clamorosa in extremis sul campo del ), un pareggio e tre sconfitte.

I bianconeri sono invece ancora imbattuti e in classifica sono saliti a quota 12 dopo l’ultima vittoria esterna sul campo dello che ha posto fine ad una mini-striscia di due pareggi consecutivi ottenuti contro e .

La prossima, sarà la sfida numero 153 tra le due squadre nel massimo campionato. Il bilancio è nettamente favorevole alla Juventus in virtù delle 81 vittorie conseguite a fronte dei 37 pareggi e dei 34 successi della Lazio.

Tutte le informazioni su Lazio-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-JUVENTUS

Lazio-Juventus, lunch match domenicale della settima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico di . Calcio d’inizio programmato alle 12:30.

La sfida che vedrà opposte Lazio e Juventus sarà trasmessa da DAZN. Sarà quindi visibile anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, o il alternativa su tutti i televisori collegati ad una console Xbox One, Xbox One S, Xbox One X o PlayStation 4, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, potranno seguire la sfida dell’Olimpico sul canale DAZN 1. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Telecronaca della sfida è stata affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin.

Essendo trasmessa da DAZN, Lazio-Juventus sarà ovviamente visibile in diretta anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, attraverso l’apposita applicazione per sistemi Android e iOS, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Anchedarà l’occasione di non perdersi un solo istante di. Lo farà attraverso la sua diretta testuale. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi statistiche, curiosità e novità di formazione, per poi raccontarvi tutti gli eventi e le fasi salienti del match fino al triplice fischio finale.

Simone Inzaghi senza Radu, Lulic, Lazzari, Djavan Anderson, Escalante e Vavro, e con Strakosha, Leiva ed Immobile ancora in dubbio per la vicenda tamponi. La Lazio deve dunque affidarsi ancora a Correa e Caicedo in attacco, col recuperato Luis Alberto a centrocampo dopo essersi negativizzato al Covid, e Hoedt costretto agli straordinari in difesa. Pepe Reina protegge ancora la porta.

Cristiano Ronaldo e Morata si candidano per giocare insieme in attacco, a discapito di Paulo Dybala. Trova spazio Kulusevski dopo l'infortunio di Ramsey. Rabiot dovrebbe spuntarlaa centrocampo su Arthur, mentre in difesa Bonucci è in ballottaggio con Chiellini per affiancare Demiral.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.